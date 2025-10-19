Terrore a Roma, ancora un’esplosione spaventosa | “Abbiamo sentito il palazzo tremare”: intervengono i Vigili del Fuoco

Non c’è un attimo di tregua per i romani! I residenti di una zona hanno dato l’allarme e sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco.

Purtroppo in queste ore l’Italia ha appreso la spiacevole notizia della morte di tre carabinieri in seguito all’esplosione in un casolare a Castel d’Azzano durante uno sgombero. Come se non bastasse ci sono 25 feriti, un dramma che ha fatto sprofondare nello sconforto tante famiglie.

I tre fratelli (Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi) non hanno mai accettato l’idea dello sfratto, dunque avevano minacciato di farsi saltare in aria. Il tutto è avvenuto la mattina del 14 ottobre quando gli uomini in divisa si sono recati lì su disposizione dell’autorità giudiziaria.

I fratelli sono rimasti feriti con delle ustioni e solo il primo è riuscito a fuggire, ma l’essersi nascosto in un campo a poco è servito. Ovviamente faranno i conti con la legge, ma una cosa è certa: chi è andato via non tornerà più.

Purtroppo anche nella capitale italiana è avvenuto a distanza di poco tempo un’altra esplosione. Anche in questo caso sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia locale per gestire nel migliore dei modi la situazione. Ma cosa è accaduto in questo caso? Andiamo subito a scoprirlo.

Momenti drammatici nella capitale italiana

“Lo scoppio è avvenuto all’interno di uno dei cantieri Atac in cui si lavora alla manutenzione della rete dei tranviaria”, ecco cosa è stato riportato sul sito romatoday.it. Questo inaspettato evento si è verificato nella zona di Centocelle sulla Via Prenestina dove i soccorsi sono arrivati nell’immediato.

In seguito delle indagini è emerso che ci sarebbero stati due incendi: quello più piccolo è stato spento dagli agenti della Polizia locale mentre il secondo è stato causato da un’esplosione. L’esplosione è stata provocata da una persona, la quale è stata identificata e arrestata. Anche in questo caso ci sono stati morti e feriti? La risposta è immediata.

Arrestata una persona con accusa di incendio doloso

L’esplosione è stata causata da una donna che ha dato fuoco a delle foglie e le fiamme sarebbero arrivate all’interno del cantiere fino a raggiungere una bombola. Si tratta di una donna cubana di 39 anni arrestata con l’accusa di incendio doloso e resistenza al pubblico ufficiale.

Per ora non si sa ancora il motivo del suo gesto, fatto sta che non ci sono stati feriti per fortuna e al momento le strade sono chiuse. Sono stati deviati anche i bus della linea 14,113,313 e 314 su percorsi alternativi.