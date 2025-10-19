Arrestato il famoso calciatore, stava andando a 224 km/h ma il limite era 130 | Non aveva nemmeno la patente

I limiti di velocità non sono un’opinione, ma una regola: in autostrada si può viaggiare fino a 130 km/h, ma non tutti lo rispettano.

Un limite pensato per garantire sicurezza e fluidità, evitando che la velocità trasformi il viaggio in un rischio mortale. Superarlo di poco può costare una multa, ma spingersi oltre i 200 km/h è un gesto irresponsabile che può avere conseguenze pesanti, tanto più se chi guida non è nemmeno autorizzato a farlo.

Viaggiare senza patente è infatti un reato grave, che comporta sanzioni severe, sospensioni e in certi casi anche la denuncia penale. Non si tratta solo di una violazione formale, ma di una mancanza di rispetto verso la sicurezza altrui e verso la legge stessa.

E come dimostra l’ennesimo caso che arriva dalla Francia, nemmeno la fama o il conto in banca bastano per sfuggire ai controlli. Anche un noto calciatore, abituato forse a ben altre corse, è stato beccato e messo di fronte alle sue responsabilità.

Il privilegio dei vip

Nel mondo dello spettacolo e dello sport, il concetto di regola spesso sembra più elastico. Le star godono di privilegi, trattamenti di favore e margini di errore che alla gente comune non vengono concessi. Tuttavia, la legge resta uguale per tutti, e non risparmia nemmeno i più ricchi o celebrati.

Basti pensare a Taylor Swift, criticata per l’uso eccessivo dei jet privati in tempi di emergenza climatica, o a certi calciatori immortalati in auto da sogno lanciate a velocità proibitive. La notorietà, però, non concede immunità: quando si esagera, la giustizia arriva sempre, con precisione e senza sconti.

Il calciatore arrestato

Eppure un calciatore professionista francese, secondo Everyeye.it, ha pensato di poter ignorare le regole, spingendo la sua Mercedes Classe A AMG oltre i 220 km/h. La notizia, riportata da Paris Normandie, racconta che l’atleta è stato fermato sulla A29, dove il limite era di 130 km/h. Il radar ha segnalato 224 km/h, ridotti a 212 km/h per il margine d’errore. Ma la sorpresa più grave è arrivata subito dopo: il calciatore non aveva la patente, già ritirata in precedenza.

I gendarmi di Saint Romain, nella zona di Rogerville, hanno quindi disposto una nuova sospensione di sei mesi, oltre a un procedimento penale per guida senza patente e velocità eccessiva. L’identità del giocatore non è stata rivelata, ma si sa che l’auto era una A45 S AMG, bolide da oltre 400 cavalli e 70.000 euro di valore. Un gioiello della meccanica, che in mani sbagliate si è trasformato in un pericolo pubblico.