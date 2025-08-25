PATENTE BLOCCATA – Se ti bocciano due volte, perdi il diritto di guidare: serve di nuovo tutto da zero | Non ti avvisano

Ci sono delle novità per quanto riguarda il Codice della Strada. Potresti andare incontro a delle multe salate sì ignori quanto introdotto di recente dalle autorità.

La patente di guida è il sogno di coloro che desiderano essere indipendenti. Prima di tutto bisogna iscriversi presso una scuola guida, a seguire un corso di preparazione per sostenere la prova scritta e se si supera si passa alla pratica. Dopo aver superato entrambe le prove si può mettere in tasca la patente e subito dopo recarsi in una concessionaria per acquistare un’automobile.

C’è chi acquista quella dei propri sogni e chi si accontenta di una usata tenendo conto del proprio budget disponibile. A prescindere da tutto, una volta al volante bisogna rispettare il Codice della Strada, ovvero un insieme di leggi che regolano la circolazione di veicoli, persone e animali per strada.

Non ci crederai, ma le prime leggi furono introdotte da Giulio Cesare per l’ingresso in città dei carri trainati da animali. Ovviamente nel corso del tempo le cose sono cambiate e continuano tuttora a cambiare.

Non a caso di recente è emerso che potresti anche dire addio alla tua patente se la Polizia ti becca in questo stato. Sembra assurdo, però d’ora in poi bisogna adeguarsi.

Addio patente, il Codice della Strada non ammette errori

A qualcuno sarà capitato di avere a che fare con le Forze dell’Ordine ai posti di blocco e non avere problemi se si ha tutto in regola. In caso contrario possono scattare delle multe e anche il ritiro della patente. Questo accade, per esempio, se si viene fermati in stato di ebbrezza alla guida. Nella peggiore delle ipotesi è prevista addirittura la sospensione della patente per mesi.

Sul sito virgilio.it è stata riportata una notizia che riguarda proprio la patente di guida. Anzi, andando nello specifico, al centro della questione c’è un qualcosa collegato a essa. Stiamo parlando del foglio rosa.

Novità sul foglio rosa: dalla durata alla scadenza

Il foglio rosa è valido fino a 12 mesi e le autoscuole devono seguire le persone in un arco temporale più ampio con percorsi finalizzati. Questo deve garantire continuità nell’esercizio alla guida per apprendere ancor di più le regole, per acquisire i riflessi e affrontare ogni tipo di situazione complessiva su strada.

Inoltre l’esame pratico si può fare solo dopo un mese dal rilascio del foglio rosa. In questo modo le autorità sostengono che ci sia tutto il tempo per esercitarsi con un istruttore abilitato e in un secondo momento con un accompagnatore esperto. Se passano i 12 mesi il foglio rosa non è prorogabile, quindi se sei alla guida con il documento scaduto allora si andrà incontro a molte salate.