Patate verdi, se le mangi rischi grosso: quando le trovi così c’è solo una cosa da fare

Patate verdi, non mangiarle assolutamente! Cosa puoi fare in un caso particolare e non solo.

Indubbiamente le patate sono dei tuberi assai speciali e sfruttatissimi in cucina, anche qui in Italia. Le troviamo disponibili al supermercato, nell’apposito reparto dedicato alla frutta e alla verdura, in tutte le stagioni dell’anno e sono anche non particolarmente care. Sono utilissime come contorno e piacciono praticamente a tutti quanti.

Fritte sono la gioia dei più golosi e soprattutto dei bambini, mentre lesse sono perfette per un’insalata di verdure. Arrosto sono divine, soprattutto se cotte nel forno insieme al pollo o a un succulento arrosto. Magnifiche sono pure abbinate al pesce. Ripiene con carne e formaggio possono poi diventare uno strepitoso piatto unico.

Lo stesso possiamo dire della frittata assai speciale che le contiene e che è molto nutriente. Inoltre con esse, se amiamo mettere le mani in pasta, possiamo dare vita agli gnocchi. Insomma, come abbiamo constatato ancora una volta, è davvero dura, se non praticamente impossibile fare a meno di loro.

Patate verdi, se le mangi così rischi grosso, occhio a come le conservi

Il problema è che una volta che le abbiamo acquistate e portate a casa dobbiamo necessariamente pensare come si deve alla loro corretta conservazione che non è una questione da prendere alla leggera, anzi! Non poniamole mai e poi mai all’interno del nostro frigorifero altrimenti andranno a male in un battito di ciglia.

Sbagliatissimo è pure posizionarle vicino a fonti di calore sia dirette che indirette perché anche in quel caso il loro stato di salute peggiorerà all’improvviso. Evitiamo poi di affiancarle a cipolle e aglio altrimenti non solo assumeranno i loro aromi ma tenderanno a marcire alla svelta. Piuttosto conserviamole in un luogo fresco, areato e asciutto come la nostra cantina o la credenza della cucina.

Tutta colpa della solanina

Ed è proprio a causa di alcuni errori di conservazione se i nostri adorati tuberi presentano il più delle volte eccessive macchie verdi. Tuttavia la cosa ben più grave è quando fanno capolino su di loro i germogli. Se sono ancora piccini, possiamo toglierli ma dobbiamo anche avere la premura di cucinare e cuocere subito le patate.

Se invece sono troppo numerosi ed evidenti, ci duole molto ammetterlo, dobbiamo gettarle nel cestino. Difatti se le mangeremo rischieremo di stare malissimo, dunque di riscontrare problemi a livello digestivo, a provare nausea, vomito e dolori addominali degni di nota. Tutto ciò è causato dalla solanina che è la sostanza che produce le chiazze verdi e i germogli e che a lungo andare può risultare tossica per il nostro organismo.