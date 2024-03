Pasta avanzata, se vuoi mangiarla devi seguire questa regola importantissima: ti salva la vita

Pasta avanzata, se vuoi salvarti la salute e la vita prima di mangiarla devi fare una cosa. Non dimenticarti!

Parliamoci molto chiaramente senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Con i tempi che corrono non è assolutamente consigliato gettare via del cibo. Purtroppo ciò accade ancora soprattutto se parliamo di frutta e verdura fresca di stagione che non sempre riusciamo a conservare come si deve nelle nostre cucine.

Tuttavia può anche accadere, come possiamo sovente leggere sui Social, di casalinghe che si lamentano a spron battuto del fatto che siano costrette a buttare tanto cibo cucinato e non mangiato dai propri figli. Ed è per questo motivo che per evitare tutto ciò sono state ideate delle ricette, pure facilissime da mettere in atto, per cercare di salvarlo.

Se parliamo per esempio di riso avanzato dal pranzo, con esso possiamo realizzarci per la sera delle squisite polpette, mentre con gli spaghetti una meravigliosa frittata. Altre volte però vogliamo rigustarci soprattutto la seconda pietanza semplicemente riscaldata perché ci piace tantissimo. Peccato che non è sempre possibile farlo in totale sicurezza.

Pasta avanzata, attento a se la mangi così o sono guai

Cominciamo con il dire che noi la condiamo con un condimento o con un sugo. Se sfruttiamo per esempio panna o besciamella mettiamo in testa che sono ingredienti molto delicati e che quindi rischiano, anche se cucinati e cotti, di andare male a stretto giro. Detto ciò, non possiamo pensare di consumare la pasta avanzata, al di là del suo formato, o di come l’abbiamo condita il giorno seguente.

Al massimo, e qui è bene prestare davvero molta ma molta attenzione, solo la sera stessa ma sempre ben cotta. Fatto sta che se prima non abbiamo compiuto un semplice gesto non potremo più gustarcela in totale tranquillità. Difatti potremo riscontrare problemi di salute da non sottovalutare con l’arrivo di nausea, vomito e diarrea.

Come correggere il tiro per il tuo bene

Se ciò capita è perché si creano dei batteri che sono assolutamente micidiali per il nostro organismo in linea generale e per il nostro intestino in particolare. Tutto ciò succede qualora lasciassimo per più di due ore a temperatura ambiente la nostra cara pasta avanzata. Dunque come correggere il tiro?

Semplicemente riponendola in frigo dopo che è fredda. Lo stesso, a onor del vero, possiamo fare con il riso. La sera non ci resterà che prelevarla dal nostro amato elettrodomestico, quindi riscaldarla facendola saltare in padella. Solo in questa maniera potremo consumarla in maniera serena e del tutto responsabile.