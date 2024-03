Ricetta pollo arrosto, al ristorante lo fanno sempre: se usi le due padelle così ottieni un risultato incredibile

Esiste una ricetta per cucinare un ottimo pollo arrosto senza utilizzare il forno ma servendosi della padella? Sì e il risultato è stupefacente.

Il pollo arrosto, lo diciamo per assoluto dovere di cronaca, è una pietanza che a molti di noi, soprattutto per coloro che sono molto tradizionalisti e non possono e non intendono rinunciare a questa chicca per il pranzo della domenica, stimola l’appetito solo a sentirlo nominare.

In genere lo conosciamo attraverso la preparazione più tradizionale. Essa prevedere l’impiego di un pollo intero, che può essere a discrezione farcito oppure no con un ripieno apposito, ricucito e poi messo a cuocere in forno assieme a delle patate al forno, che, unendosi ai succhi della carne durante la cottura, diventeranno di una bontà assoluta.

Il pollo può anche essere cucinato in altre maniera, che lo rendono assolutamente superlativo, oltre che una pietanza che potremmo definire, senza se e senza ma, imperdibile. Un altro classico esempio, sempre per restare in tema, è ai ferri o, per dirla meglio, alla brace. Qui lo chef dovrà però aver selezionato e preparato il giusto condimento per ottenere un risultato a dir poco superlativo.

Pollo arrosto con la tecnica delle due pentole

In molti magari credono che per dare vita ad un buon pollo arrosto sia necessario usare il forno e che diversamente non possa uscire ugualmente cotto a putino e croccante. Qui risiede l’errore! Difatti, udite udite. esiste una tecnica che ci farà ottenere un pollo arrosto assolutamente delizioso e con poco.

A livello di ingredienti avremo bisogno di 2 cosciotti di pollo, 1 spicchio d’aglio, 1 limone, olio extravergine d’oliva q.b., origano q.b. rosmarino q.b., 4 patate. Ora dovremo armarci due tegami, ovvero una padella e una pentola bassa che andrà poi riempita d’acqua. E andiamo dunque con il procedimento vero e proprio!

Procedere alla preparazione

Prendiamo innanzitutto i nostri due cosciotti di pollo e sistemiamoli in una ciotola capiente. A questo punto non dobbiamo fare altro che irrorarli con succo di limone, un filo di olio extravergine d’oliva, lo spicchio d’aglio finemente sminuzzato a quadratini, origano, rosmarino e un pizzico di sale. Lasciamolo per tutta notte nella marinatura.

Quando arriverà il momento della cottura, mettiamolo nella padella con poca emulsione della marinatura, prendiamo l’altra pentola, riempiamola d’acqua e sistemiamola sopra il pollo, facendo in modo che si schiacci per bene. Cuociamo a fuoco molto basso per 45 minuti, poi rigiriamolo e aggiungiamo anche le patate. Continuiamo a cuocerlo alla stessa maniera per un’altra mezzora abbondante. Et voilà, un pollo squisito senza forno!