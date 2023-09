Parla l’avvocato di Red Ronnie: “Nessuna diffamazione su Delogu, è diritto di cronaca”

(Adnkronos) – "La questione è molto semplice. Noi dovremmo rispondere di un’intervista concessa ad un giornale online di Roma, dove esprimiamo dei giudizi su Walter Delogu affermando delle cose legate sia a quello che era stato già scritto, abbondantemente e a più riprese, da altri prima di noi, sia a quello che veniva fuori dalla sentenza di Rimini. Quindi è uno di quei casi in cui ci si è attenuti a un diritto di cronaca”. A parlare con l’Adnkronos è Giulio Magnisi, avvocato di Red Ronnie, all’indomani della notizia che il popolare conduttore e critico musicale è indagato dalla procura di Rimini per diffamazione nei confronti di Walter Delogu, papà della conduttrice Andrea Delogu ed ex autista tra i più stretti collaboratori del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli. Nella vicenda (che vede indagati anche i figli di Muccioli, Giacomo e Andrea) a Red Ronnie vengono contestate in particolare le dichiarazioni fatte in un video postato su YouTube. “Le dichiarazioni del mio assistito -affonda il legale – recepiscono cose già note e arcidette che riguardavano una sentenza a carico di Delogu per estorsione. Non mi sembra che lui sia uscito particolarmente fuori dal limite del diritto di cronaca”. Le dichiarazioni di Red Ronnie, spiega l’avvocato Magnisi, erano “accompagnate certamente da una critica perché Red Ronnie sicuramente è sempre stato molto vicino all’esperienza Muccioli”. Sul piano processuale, l’avvocato annuncia all’Adnkronos che avanzerà “un’eccezione di incompetenza territoriale, perché secondo noi su questa vicenda, isolata rispetto a quella dei figli di Muccioli, è competente Roma. È un giornale online di Roma, stampato a Roma e diffuso nella Capitale”. Ovviamente, conclude l’avvocato di Red Ronnie, “se dovesse esserci l’archiviazione meglio ancora”. (di Ilaria Floris) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

