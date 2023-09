Domenica In, 15esima edizione per Mara Venier: “Ormai mi devono abbattere”

(Adnkronos) – “Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere”. Mara Venier ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di ‘Domenica in’ che torna a condurre per la quindicesima volta da domenica 17 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Rai1. “Mi piacerebbe una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna”, confessa poi alla presentazione. “Quest’anno – spiega la conduttrice- ci sarà più spazio per l’attualità. Durante la pandemia ho intervistato diverse volte personaggi istituzionali, anche Giuseppe Conte. Ma i politici non me li fanno intervistare dagli anni ‘90 (dopo una serie di interviste a politici, l’Usigrai chiede che alla conduttrice fosse impedito quel tipo di interviste in quanto non giornalista, ndr.) Anche se una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna mi piacerebbe”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

