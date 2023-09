Ascolti tv, ‘Maria Corleone’ debutta e vince la serata

(Adnkronos) – La fiction di Canale 5 'Maria Corleone' debutta e vince gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.753.000 telespettatori e al 16,5% di share. Su Rai1 lo speciale 'Lucio per amico. Ricordando Battisti' ha ottenuto invece 2.263.000 telespettatori e il 13,8%. Terzo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha totalizzato 1.541.000 telespettatori e il 10,1% di share. Retequattro si piazza subito fuori dal podio con 'Fuori dal Coro', visto da 917.000 telespettatori pari al 7,2% di share, seguito da Italia 1 che con 'Interstellar' ha registrato 796.000 telespettatori e il 5,9%, mentre su Rai2 'Il respiro della libertà' ne ha conquistati 700.000 con il 4,6%. Gli ultimi tre posti in classifica sono occupati da La7 con 'The Eagle' (576.000 telespettatori, share 3,4%), Tv8 con la replica di 'Name That Tune' (335.000 telespettatori, share 2,3%) e Nove con 'I pinguini di Mister Popper' (238.000 telespettatori, share 1,4%). Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa ha raccolto 3.878.000 telespettatori con il 21,5% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha totalizzati 3.404.000 con il 18% di share. Canale 5 con 'Paperissima Sprint', invece, ne ha ottenuti 2.710.000 con il 14,3%. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'Reazione a catena' che ha interessato 3.834.000 telespettatori con il 26,9%, mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 è stata seguita da 2.206.000 telespettatori pari al 16,4%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata