Parcheggi, tiri il freno a mano e pensi di essere tranquillo: invece se manca questo passaggio scatta la multa da 200€ | Stanno fregando tutti così

Se parcheggi in un determinato modo potresti andare incontro a delle multe salate. Ecco il dettaglio che può salvarti nel vero senso della parola.

Nel momento in cui si è al volante bisogna necessariamente rispettare il Codice della Strada. Si tratta di un insieme di leggi che regolano la circolazione non sono di persone, ma anche di mezzi di trasporto e animali. Da Paese a Paese ci sono delle differenze, ma a prescindere da tutto lo scopo è lo stesso, ovvero garantire la massima sicurezza adottando un atteggiamento coscienzioso.

Già ai tempi dell’antica Roma c’erano delle regole da seguire per non creare scompiglio con i carri trainati dagli animali. Questo lascia intendere che è fondamentale darsi una norma per vivere bene in un contesto sociale. Ovviamente con il passare del tempo le cose sono cambiate e continuano tuttora a cambiare in base a ciò che accade intorno a noi.

Un esempio? Dato che spesso si superano i limiti di velocità le pattuglie della Polizia sono state munite di alcuni dispositivi, come quello denominato “Cerbero” in grado di rilevare i subito trasgressori della legge. Le multe sono essere molto salate, il tutto dipende dalla gravità della situazione.

Non ci crederai, ma anche quando parcheggi la tua auto devi stare attento. Anche se il motore è spento potresti ugualmente andare incontro a delle sanzioni. Sembra assurdo, però il Codice della Strada ne parla ampiamente. Di conseguenza non puoi ignorare quanto stabilito. Andiamo a scoprire ogni dettaglio sul sito investireoggi.it.

Parcheggio non consentito. Scatta subito la multa

A tal proposito la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la numero 21052 del 18 ottobre 2016, dichiarando di non accettare alcun tipo di giustificazione se si adotta un certo comportamento per strada. Il discorso riguarda proprio chi lascia la propria auto in un’area di sosta.

C’è chi pensa al freno a mano. Capita di dimenticare di farne ricorso e ciò potrebbe essere un pericolo, soprattutto se la strada è inclinata. In realtà c’è ben altro da sapere.

Fai attenzione alla segnaletica stradale prima di agire

La fermata e sosta con le ruote sui marciapiedi sono vietate, a meno che non c’è una segnaletica verticale o strisce orizzontali che permettono di occupare la parte destinata a coloro che percorrono la strada camminando. Per questo motivo bisogna stare attenti per capire se non c’è il rischio di multe.

Inoltre se non si lasciano le ruote orientate nei parcheggi in pendenza si rischia una sanzione di 87 euro per aumentare se le ruote sono posizionate sui marciapiedi. In sintesi, non peccare di queste distrazioni altrimenti svuoterai il portafoglio.