Integratore naturale per le piante, ne metto un cucchiaio e ho la casa piena di fiori | Lo hanno tutti in casa

Vuoi dei fiori sempre freschi e colorati? Basta aggiungere nell’acqua questo integratore naturale e avranno vita lunga. Ecco il segreto delle nostre nonne.

Sul sito trucchidellanonna.it è stata riportata una notizia che piacerà sicuramente a coloro che preferiscono ricorrere ai metodi tradizionali, appunto quelli utilizzati in passato. Si basavano su prodotti puramente naturali, quindi salutari e per nulla costosi. In questo caso l’attenzione è focalizzata su chi ha il pollice verde.

Infatti stiamo parlando delle piante, un ornamento dell’ambiente domestico sempre ben gradito. Uno dei fiori più apprezzati è sicuramente il geranio, posizionato soprattutto sui balconi perché deve essere esposto al sole. Le zone d’ombra, dunque, non sono consigliabili.

Sia in primavera che in estate deve essere innaffiato spesso perché il terriccio non può essere asciutto. C’è chi mescola un cucchiaio di aceto in un litro d’acqua per rendere il terreno più adatto per la loro crescita. Eppure non è l’unica soluzione da prendere in considerazione.

Un’altra è presente nelle nostre case ed è famosissima in tutto il mondo. Si può parlare perfino di indipendenza perché la maggior parte non può farne a meno nell’arco della giornata. Ultimamente si mescola al sale, anche se nel nostro Paese si è ancora restii a cambiare la propria abitudine.

Non rinuncerai più alle tue piante con questo metodo infallibile

Secondo una leggenda pare che l’arcangelo Gabriele abbia donato una sorta di bevanda nera a Maometto per dargli le forze necessarie per affrontare la sua missione spirituale. Secondo fonti storiche, invece, furono i turchi giunti in Europa nel periodo del Medioevo a farla conoscere perché esperti nella loro preparazione.

Da allora si è diffusa a macchia d’olio e tante sono le persone che ne fanno ricorso. Stiamo parlando del caffè. Sembrerà paradossale, ma non dà energia solo all’uomo! I fondi rimasti dopo l’infusione possono essere usati come fertilizzante per le radici delle piante. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli.

Le proprietà benefiche per il terreno…e non solo

Essendo ricco di minerali, rappresenta un vero toccasana. Si deve mescolare bene all’acqua, ma non quella del rubinetto perché potrebbe stressare le radici. Prima di tutto devi scegliere il terreno per buona qualità di fertilità e a seguire la dimensione del vaso.

Poi devi ricorrere al caffè almeno una volta al mese, non di più. Un’altra soluzione efficace è l’albume delle uova che aiuta le foglie a prevenire l’ingiallimento e l’essiccazione. Da non dimenticare la curcuma, ottima per le piante che soffrono di bruciature delle foglie. Come puoi notare, c’è l’imbarazzo della scelta. Tutto dipende da ciò che ti occorre.