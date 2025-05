Notting Hill è arrivato a Roma: case vittoriane, cancelli colorati, silenzio assoluto | Solo un modo per raggiungere il quartiere da sogno

Non occorre andare a Londra perché Roma ha un piccolo angolo pittoresco che vale la pena visitare. Ecco qual è la Notting Hill italiana.

Chi non ha avuto modo di vedere Notting Hill, un posto vivace e trendy di Londra, dal vivo o in televisione? Probabilmente nessuno darà una risposta negativa. È famoso in tutto il mondo per le sue strade pittoresche, la case colorate ed edifici che non superano i 10 metri.

Lì si fondono alla perfezione cultura e storia, in quanto ha fatto da sfondo al celebre film che ha entusiasmato intere generazioni. Molti sono concordi nel dire che la via più bella sia Portobello Road con i suoi negozi di abbigliamento vintage e oggetti di antiquariato antichi.

Per visitarla a piedi occorrono circa 30 minuti. Se poi ti vuoi focalizzare su ogni singolo angolo di questo posto allora impiegherai senza dubbio più tempo. Tuttavia non occorre volare a Londra per lasciarti coinvolgere da una simile atmosfera.

Sul sito romatoday.it c’è un articolo focalizzato su un’area della capitale italiana che pochi conoscono. Sarà come vivere un’esperienza diversa dal solito. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Notting Hill nel cuore della capitale, uno spettacolo a cielo aperto

Ogni angolo della città ha una storia da raccontare e i più curiosi riescono a scoprirli dopo un’accurata ricerca sui social o per un semplice colpo di fortuna. In questo caso basta solo camminare tra i palazzi borghesi di Viale del Vignola e di Via Flaminia per arrivare in via Bernardo Celentano.

È come essere catapultati in un mondo parallelo, dato che l’architettura stona con quella circostante. Colui che ebbe il compito di avviare le costruzioni di edifici fu Quadrio Pirani, il quale doveva dare un alloggio agli alti funzionari quando Roma diventò la capitale del nostro Paese. Nel corso del tempo ci sono stati dei cambiamenti, ma a prescindere da tutto rappresenta un romantico scorcio della città.

Un piccolo mondo pittoresco con una straordinaria storia alle spalle

Via Bernardo Celentano è conosciuta come la Piccola Londra. Costeggiata da villette in stile “old england”, ricorda Notting Hill, con la differenza dei sanpietrini a terra. Sono caratterizzate da balconi in stile Art Nouveau ornati da piante di tutti i tipi. Hanno tutte dei portoncini d’ingresso in legno e di ferro.

Nel 1909 il sindaco anglo-italiano Ernesto Nathan sognava di dare a Roma un tocco di globalizzazione e così approvò un piano di costruzione di villette che non andassero oltre i due piani. Questo è il luogo perfetto per coloro che vogliono allontanarsi dalla realtà urbana immersa nel caos a ogni ora del giorno.