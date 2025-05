DIVIETO UFFICIALE – Smartphone a scuola, multe fino a 320€ per chi lo usa prima dei 14 anni | Non basta tenerlo spento

D’ora in poi si dovrà tenere conto delle regole per l’uso del dispositivo cellulare. In caso contrario si andrà incontro a delle multe salate.

Da quando lo smartphone è entrato a far parte della quotidianità la vita dell’uomo è totalmente cambiata. Per non parlare delle app di comunicazione introdotte in un secondo momento (Instagram, Telegram, Whatsapp) che hanno ridotto le distanze geografiche. Tutto ha avuto inizio nel 1983 quando fu lanciato nel mercato il primo cellulare, il Motorola DynaTAC 8000X.

Noto come “brick phone”, cioè “telefono mattonella”, effettuò la prima chiamata con risultati sorprendenti. In Italia arrivò nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio e da allora il progresso ha fatto dei passi da gigante.

Le generazioni attuali sono nate nell’era digitale (non a caso è stata attribuita l’etichetta di “nativi digitali”) e per questo motivo considerano un bene di prima necessità lo smartphone. Molti non riescono nemmeno a immaginare la quotidianità senza farne utilizzo per i motivi più svariati.

Basta un clic per avere le informazioni che si cercano, dunque si ottiene ciò che si vuole in un battito di ciglia. Purtroppo ogni situazione ha sia un lato negativo che positivo. A tal proposito hanno espresso un parere gli psicologi che trattano i problemi di salute dei giovani.

Usa in modo coscienzioso il cellulare altrimenti saranno guai

Tutti sono concordi nel dire che l’uso non fa altro che creare indipendenza e allo stesso stress ansia. Ciò comporta la perdita dell’interesse di quello che accade nel mondo circostante e l’assenza di curiosità, caratteristiche che ormai stanno diventando dominanti.

Gli esperti sono molto preoccupati delle conseguenze. Il tutto è stato riportato alla lettera nel sito brocardi.it, in cui si menziona la sindrome dell’Hikikomori che causa l’isolamento sociale perché si preferiscono i rapporti virtuali. È stata contatta un’analisi la cui attenzione è stata focalizzata su studenti di età compresa tra i 6 e 15 anni ed è emerso un dato negativo.

Ecco le nuove regole da rispettare nel mondo scolastico

Davanti a questo scenario drammatico gli alti vertici hanno introdotto delle regole per vietare l’uso dello smartphone a scuola. Potrebbero anche esserci delle multe che si aggirano intorno ai 320 euro se i docenti beccheranno gli allievi con il dispositivo cellulare nel pieno di una lezione.

Tuttavia in alcuni casi l’utilizzo è consentito per motivi didattici (attualmente è noto il BYOD, acronimo di “bring your own device”, una politica che sta orientando la scuola verso il mondo digitale). In sintesi, la questione è la seguente: la tecnologia facilita ciò che facciamo nella nostra quotidianità, ma deve essere usata con raziocinio.