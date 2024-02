Paola e Chiara, la furiosa lite prima di Sanremo: “tirato letteralmente in testa” | Non poteva succedere di peggio

Paola e Chiara, lite furibonda prima del Festival. Le due cantanti ai ferri corti: “tirato letteralmente in testa”

Paola e Chiara Iezzi sono due sorelle che hanno conquistato il successo negli anni Novanta formando un duetto strepitoso. Da sempre hanno condiviso la passione per la musica e sono state le coriste del gruppo 883 al fianco di Max Pezzali.

Nel 1997 decidono, però, di avviare una carriera da sole e si esibiscono per la prima volta al Festival di Sanremo con “Amici come prima“. Da quel momento si impongono nelle scene musicali e partecipano a diverse edizioni della kermesse musicale più importante.

Con oltre 5 milioni di dischi venduti nella loro brillante carriera, le due sorelle hanno conquistato il grande pubblico in coppia, ma hanno anche avuto delle esperienze da soliste. Nel caso di Chiara, la giovane ha avviato anche una carriera nel mondo della recitazione.

Dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, nel 2023 sono tornate in auge sul palco dell’Ariston. Con “Furore” si sono classificate al 17esimo posto, ma hanno conquistato l’attenzione di tutti i fan. Come riporta Il Messaggero, Paola e Chiara hanno ammesso: “Eravamo le eroine dei nostri fan, ora siamo le loro survivor“.

Paola e Chiara, due dive al Prima Festival di Sanremo

Paola e Chiara nel 2000 diventano le regine della musica pop con il brano “Vamos a bailar“, diventato una vera hit che ancora oggi è ascoltato da ogni generazione. Da più di 20 anni, rappresentano una delle coppie canore femminili più amate dall’Italia intera.

Le due icone degli anni Duemila, vantano ben 6 partecipazioni alla kermesse musicale più amata dagli italiani e nel 2024 le novità non sono mancate. Paola e Chiara hanno debuttato come co-conduttrici al Prima Festival di Sanremo, affiancate da Daniele Cabras e Mattia Stanga. Il fashion style delle due cantanti ha svelato che per questo nuovo incarico avranno “un look più istituzionale“.

Paola e Chiara, la lite prima di Sanremo

Paola e Chiara sono pronte per mettersi alla prova in questo nuovo ruolo in cui avranno l’importante responsabilità di condurre il Prima Festival. Per moltissime volte sono salite sul palco dell’Ariston esibendo i loro nuovi inediti e nessuno potrà mai dimenticare il successo del loro primo singolo “Amici come prima”. Tuttavia, nel 2013 le due sorelle decidono di prendere strade diverse e separarsi.

Lo scioglimento del duo canoro è stata una decisione presa di comune accordo, ma solo nel 2022 hanno deciso di raccontare la verità su quell’allontanamento dovuto ad una forte tensione. Lo ha spiegato Paola con una diretta su Instagram: “Eravamo in difficoltà e non viaggiavamo più allo stesso ritmo. [..] È stato lo stress per il lavoro, per non essere capite, per essere rifiutate da tutte le radio sempre. Abbiamo fatto dieci anni da indipendenti che sono stati abbastanza hardcore, ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa“.