Ordinanza firmata, non basta più il libretto auto: da maggio serve anche la registrazione digitale della targa | Multe immediate fino a 3.558€

Sicuramente tutti sapranno che si deve essere muniti del libretto. Si può avere in formato cartaceo o è possibile visualizzarlo sul sito dell’ACI cliccando su “Certificato di proprietà digitale”.

Sul sito lanazione.it pare che dal 1° maggio gli automobilisti diranno addio al libretto sul cruscotto. Il discorso riguarda i residenti di una delle città più belle d’Italia. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

La città in questione è un comune italiano di 362.353 abitanti e si trova in Toscana.

Stiamo parlando della splendida Firenze. Ecco qual è la nuova regola da rispettare.

Fino a fine aprile non tutti hanno fatto la registrazione e, a tal proposito, è stata lanciata una campagna social informativa. In poche parole chi non registrerà la targa della propria auto andrà incontro a delle multe a partire dal primo giorno del mese corrente. Il tutto è avvenuto senza costi e attraverso un controllo digitalizzato la Polizia noterà se c’è il diritto alla sosta nella Zcs. (Zone a controllo sosta) di residenza.

Il discorso è diverso per quanto riguarda le altre Zcs cittadine. In quel caso si deve attivare un abbonamento di 10 euro al mese (5 euro per i nuclei con un ISEE che non va oltre ai 12.500 euro) o 100 euro per quello annuale. Chi ne è sprovvisto sarà beccato dal dispositivo “Cerbero” installato sulle volanti e questo verificherà in pochi secondi se la targa è registrata tranne il sistema.