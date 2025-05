LUCE E GAS – Se ti rivolgi a questo sportello ti scontano subito 200€ dalle bollette | L’iniziativa è già partita

Per risparmiare ulteriormente sulle bollette occorre recarsi in un determinato posto, ma al momento solo alcune regioni hanno aderito all’iniziativa.

In un periodo storico delicato da un punto di vista economico tante sono le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese per via delle spese da affrontare. Chi ha sulle spalle una famiglia e una casa sa bene di cosa si sta parlando. Infatti si fanno delle rinunce, come non riempire fino all’orlo il carrello della spesa e risparmiare su uscite e viaggi.

Per fortuna lo Stato da anni propone dei supporti economici tali da poter garantire una vita dignitosa a tutti gli italiani, nessuno escluso. Tuttavia bisogna rispettare dei requisiti e quello principale è rappresentato dall’Isee, ovvero il documento che testimonia il valore patrimoniale di un nucleo familiare.

In alcuni casi bisogna fare domanda mentre in altri non occorre dichiarare nulla perché ci pensano terzi. Per esempio, per la Carta dedicata a te permette di spendere 500 euro per gli alimenti e ci penserà il Comune di residenza a realizzare un elenco con i nomi di coloro che possono usufruirne.

Eppure il Governo ha voluto fare qualcosa in più per aiutare chi ne ha bisogno. Anche dei Comuni sono intervenuti per garantire la massima efficienza. Sul sito money.it tutto è spiegato alla perfezione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per avere un quadro chiaro della situazione.

Nuovi sconti sulle bollette. Basta fare dei semplici passaggi

Chi ha compiuto i 75 anni di età e ha una disabilità con tanto di legge 104 può avere dei vantaggi sul pagamento di alcune bollette. Nella faccenda sono anche inclusi coloro che hanno delle condizioni economiche svantaggiate e che utilizzano apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica.

Il tutto è partito dal fatto che si può accedere al Servizio di tutele graduali per avere uno sconto in bolletta di un importo pari a 113 euro all’anno. Questo passaggio deve avvenire entro il 30 giugno 2025 e la richiesta può avvenire solo on-line. Un vero fardello per chi non ha molta dimestichezza con il pc.

Ecco dove sarà possibile fare richiesta per il risparmio

Per andare incontro a coloro che possono avere difficoltà nel fare la richiesta, alcuni comuni del Piemonte hanno deciso di aprire uno sportello per assistere i clienti nella compilazione e nell’invio del modulo richiesto. Sarà attivo 3 giorni a settimana bisognerà mostrare il documento di riconoscimento, l’ultima bolletta dell’energia elettrica, l’IBAN, il numero di cellulare e l’email.

Andando nello specifico, i cittadini di Dormelletto, Oleggio Castello, Pisano e Macugnana potranno a breve recarsi presso questi sportelli di consulenza. In Toscana, invece, per ora Massa ha aderito a questa iniziativa.