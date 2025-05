NOVITÀ INPS – Se porti gli occhiali ti spettano bonus e agevolazioni: adesso ti riconoscono fino al 46% di invalidità | Chiedi subito il certificato

Da ora le persone affette da miopia avranno la possibilità di presentare domanda per ottenere occhiali da vista gratuiti.

Milioni di italiani vivono regolarmente con problemi alla vista, alcuni dei quali compromettono notevolmente la vita di tutti i giorni. Tra stigmatismo, miopia, ipermetropia e presbiopia, i disturbi visivi si manifestano in diverse forme e possono presentare cause altrettanto differenti.

Spesso e volentieri però si richiede l’utilizzo degli occhiali da vista, essenziali per riuscire a recuperare, almeno in parte, lo stesso campo visivo delle persone che non presentano alcuna criticità oculare. Come sappiamo però, questa tipologia di acquisto non è così economica, soprattutto se la condizione di cui si soffre richiede un intervento di correzione visiva importante.

Ecco il motivo per cui è stato introdotto il Bonus occhiali, tramite il quale è possibile ottenere una serie di notevoli incentivi economici, a patto però che si soddisfino tutti i requisiti richiesti. Ma scopriamo nel dettagli quali sono.

Arriva il Bonus occhiali: chi può richiederlo

Il Bonus occhiali rientra a tutti gli effetti nella normativa che regola l’invalidità civile, rivolta generalmente ai cittadini che presentano riduzioni parziali o permanenti della capacità lavorativa. In questo caso, l’incentivo di natura economica è diretto a coloro che soffrono di miopia, ovvero il difetto visivo che non permette di vedere gli oggetti lontani.

Per richiede il suddetto è necessario recarsi all’ASL per sottoporsi ad una visita medica, durante la quale verrà valutata l’entità del disturbo e la possibile idoneità al Bonus. Qualora non venga riconosciuta, c’è la possibilità di ricorrere in giudizio entro sei mesi.

Invalidità civile e miopia: come presentare domanda

Si ha diritto all’invalidità civile qualora la miopia risulti essere molto elevata. In base alla gravità, si parte da un 2% di invalidità riconosciuta (se un occhio presenta 9/10 o 8/10 e l’altro 7/10 o 6/10) fino ad arrivare al 100%, solo qualora l’acutezza visiva è inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi.

Per quanto riguarda l’ottenimento del Bonus, bisogna recarsi dal proprio medico di base e chiedere il certificato medico digitale, il quale deve essere inviato all’Inps per via telematica. La domanda invece può essere inoltrata attraverso il portale online dell’Inps, al quale si accede tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Se si ha a che fare con una miopia grave, è possibile acquistare gratuitamente degli occhiali di vista o delle lenti correttive speciali.