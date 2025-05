Novità Salvini, scatta la sospensione patente anche per infrazioni leggere: 15 giorni a piedi senza appello | Vale per tutti

Il Codice della Strada non ammette distrazioni, soprattutto quando si è alla guida di un’automobile. Si rischia di percorrere tanti chilometri a piedi al giorno.

Quando si vuole acquistare un’automobile la prima cosa che si deve fare è iscriversi a una scuola guida per mettere in tasca la patente. Occorre fare una prova scritta per poi passare a quella pratica e il gioco è fatto.

Si ottiene la tanta desiderata indipendenza, con la consapevolezza di dover rispettare il Codice della Strada. Se non si tiene conto di ciò, allora potrebbero esserci delle sanzioni amministrative e addirittura la sospensione della patente.

Per esempio, in base al tasso alcolemico individuato dall’alcoltest ci sono varie conseguenze. Attualmente in Italia il valore il limite legale è di 0,5 g/L. Se si va oltre 1,5 g/L c’è una multa da 1.500 a 6.000 euro con l’arresto da 6 mesi a 1 anno con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Tuttavia pare che anche senza patente è possibile guidare, ma a delle condizioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per non avere ulteriori problemi con la legge.

Sospensione della patente, sarà possibile lo stesso guidare?

Secondo quanto riportato sul sito virgilio.it pare che sia possibile poter circolare con la propria automobile con la sospensione della patente. Il Codice della Strada lo prevede, precisamente l’articolo 218, in quanto spiega alla perfezione a cosa si può andare incontro senza rischiare ulteriori complicazioni.

Tuttavia c’è da spiegare un dettaglio fondamentale: il periodo della sospensione non verrà ridotto. Inoltre ci saranno continui controlli per garantire il buon comportamento di coloro che hanno dovuto rinunciare alla patente.

Multa (Fonte Depositphotos) – Romait.it

Ecco tutto quello che occorre sapere per evitare ulteriori dispiaceri

In poche parole è possibile mettersi al volante anche se si è sprovvisti della patente in seguito a una sanzione amministrativa. Si può utilizzare l’auto in fasce orarie limitate e con motivazioni precise, legate al lavoro e all’assistenza familiare. Tuttavia bisogna capire qual è la natura della violazione che ha determinato la sospensione. Se l’incidente stradale ha causato dei feriti o la Polizia ha beccato l’interessato in stato di ebbrezza, allora non sarà possibile sfruttare queste fasce orarie.

Per avere quest’opportunità deve essere presentata una domanda al Prefetto della provincia dove c’è stata l’infrazione, ma sarà cestinata se si va oltre i 5 giorni dalla data della notifica della sospensione. Bisogna presentare una documentazione dettagliata per dimostrare l’esigenza di raggiungere il posto di lavoro (qui gioca un ruolo fondamentale da autore di lavoro che sarà consultato) o prendersi cura di un familiare in condizioni di salute delicate.