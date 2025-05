Scioperi a maggio, salta il trasporto locale in tutta Italia: anche le fasce garantite sono a rischio | Preparati a restare a piedi

Non ci sono buone notizie per coloro che si affidano ai mezzi pubblici per andare a lavoro. Ecco quando ci saranno dei disagi nei contesti urbani.

Quante volte ti sarà capitato di prendere un pullman, un treno o un taxi per spostarti da un luogo all’altro in città? Sicuramente la risposta è positiva per tante persone. Chi vive soprattutto in un contesto urbano vasto sa bene che la popolazione è numerosa e, di conseguenza, si valuta l’idea di lasciare nel garage la propria automobile.

Prima di prendere questa decisione è consigliabile vedere il percorso da fare su Google Maps. La fermata di un pullman, la distanza con la meta da raggiungere, quanti chilometri bisogna fare a piedi e tanto altro ancora non devono essere trascurati.

Allo stesso tempo si deve prendere in considerazione l’idea di dover fare i conti con ritardi, riduzione delle corsie e tanta gente nei mezzi pubblici. Infatti spesso il telegiornale riporta notizie di scioperi da parte dei lavoratori addetti alla guida dei mezzi pubblici.

Nella maggior parte dei casi il tutto avviene perché non si rinnovano i contratti, non si ottiene il salario o si lavora in condizioni non rassicuranti. A prescindere dalla motivazione, il disagio creato sarà rilevante per i città. Purtroppo a breve alcune città saranno messe a dura prova per nuovi scioperi nel mese corrente.

In arrivo nuovi disagi con i trasporti pubblici

Sul sito today.it è stato spiegato tutto alla lettera in modo tale da permettere agli italiani di agire di conseguenza. A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva avvertito uno sciopero lunedì 5 maggio.

Il personale del settore funicolare dell’Anm di Napoli si è fermato dalle 9:00 alle 17:00 mentre quello delle autolinee di Prato non ha operato dalle 8:29 fino alle 12:29. “La mobilitazione si rende necessaria in quanto non sia ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali”, ecco quanto riferito dai sindacati.

Un mese colmo di disagi per chi deve viaggiare

Alla base dello sciopero ci sono varie motivazioni come la mancata rinnovazione dei contratti (quelli aziendali del gruppo FS e delle mobilità scaduti il 31 dicembre 2023) e le aggressioni contro il personale in servizio. Il tutto ha avuto un proseguo anche martedì 6 maggio e la conferma è arrivata anche da Trenitalia: “Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 i treni possono subire cancellazioni o variazioni…I passeggeri che intendono rinunciare a viaggio possono chiedere il rimborso”.

Il 9 maggio, invece, riguarderà uno sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti. L’11 maggio si fermeranno macchinisti, capotreni e coordinatori mobilità della società EAV di Napoli. Ci saranno tanti altri scioperi, di cui l’ultimo è fissato per il 30 maggio e riguarderà i lavoratori dell’Ataf di Foggia.