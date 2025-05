Stanno in silenzio, guardano le montagne e intanto ti servono la cena più buona d’Italia | Così si mangia in vetta vicino a Roma

Vuoi stupire il tuo partner? Allora devi recarti assolutamente in questo posto non molto distante da Roma.

Roma è famosissima per il suo patrimonio artistico-culturale, ma in realtà anche le zone limitrofi non sono da meno. Infatti basta qualche ora di macchina per raggiungere luoghi a dir poco incantevoli.

Uno dei tanti è un comune italiano di 55.107 abitanti e si trova alle pendici dei Monti Tiburtini. Non tutti sanno che si tratta di una città ancora più antica di Roma, Tibur, citata nell’Eneide di Virgilio. Nel corso del tempo ci sono stati vari popoli in questo territorio e tante famiglie nobili che hanno lasciato un segno.

Stiamo parlando della bellissima Tivoli, la quale vanta di avere delle aree naturali di tutto rispetto. Parco di Villa Gregoriana, Cascate dell’Aniene e Aquae Albulae lasciano a bocca aperta coloro che decidono di recarsi lì almeno una volta nella propria vita. Tivoli non è solo arte e natura, ma anche buona cucina.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci sia un famoso ristorante che permette di gustare i piatti tipici del posto ammirando panorami pazzeschi. È perfetto per una proposta di matrimonio!

Un ristorante favoloso a pochi chilometri da Roma

A capo di tutto c’è un ristoratore noto per la sua straordinaria carriera, Andrea La Caita, che ha deciso di collaborare con gli chef Daniele Lippi e Gianmarco Bianchi. Il progetto è decollato in poco tempo, in quanto ha subito ottenuto un buon riscontro da parte di coloro che amano i piaceri della tavola. Hanno deciso di investire a Tivoli per un motivo preciso.

La città rappresenta una tappa fissa per coloro che amano entrare in contatto sia con la natura che con le bellezze tangibili del passato. Con il loro intervento c’è stato anche una sorta di rinascita gastronomica. Infatti hanno gettato le basi di un ristorante gastronomico che elogia la cucina e gli ingredienti dei pastori.

Arte, buona cucina e romanticismo: il mix perfetto

In questo caso non si può non menzionare il ristorante Al Madrigale, aperto ufficialmente a partire dal 24 gennaio 2025. Ci sono sei tavoli per meno di una ventina di coperti, sculture di artisti locali e si può optare per uno dei due percorsi di degustazione oltre che alcune scelte alla carta. Il menù è il Misera/mente ha sei portate ed è tutto fatto in casa al prezzo di 80 euro.

Il prezzo sale con il menù Migra/azione con 8 passaggi. Per non parlare del fantastico panorama che si può ammirare sorseggiando del buon vino e gustando piatti di prima qualità. Vale assolutamente la pena prenotare un tavolo e vivere questa fantastica esperienza tra luci soffuse e arte.