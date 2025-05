UFFICIALE – Litorale romano, accesso alle spiagge solo con questo modulo: parte il controllo digitale dal 1° giugno | Senza non entri

D’ora in poi sarà possibile andare in spiaggia seguendo delle nuove regole. In caso contrario dire se addio alla prova costume.

L’estate è alle porte e tante persone non vedono l’ora di indossare il costume e andare al mare. Il primo del mese corrente ha permesso a tante persone di recarsi in spiaggia e crogiolarsi al sole. In Italia molte zone balneari sono state prese d’assalto non solo dai residenti, ma anche dai turisti.

Per i prossimi mesi pare che siano previsti dei sistemi più strutturati di controlli, in quanto gli accessi dovranno essere regolati attraverso una registrazione e verifica digitale. Lo scopo è garantire la sicurezza e la gestione dei flussi turistici. Dal 1° giugno ci sarà l’avvio delle piattaforme di monitoraggio e controllo per l’ingresso sulle spiagge.

Tutto ha avuto inizio i primi giorni del mese corrente perché le condizioni climatiche hanno permesso a tanti di andare in spiaggia. Al momento la situazione non è favorevole per una serie di motivi.

Sul sito romatoday.it è stata riportata questa notizia inerente al litorale romano senza tralasciare alcun minimo dettaglio. Al momento 6 spiagge libere su 9 non risultano ancora essere “pronte”. Ma per quale motivo? Andiamo a scoprirlo.

Addio spiagge libere, la nuova legge non ammette distrazioni

In realtà mancano i permessi per avviare delle attività previste appunto dal bando. C’è anche da dire che tra un ricorso e l’altro non si sa ancora chi avrà il diritto ad averli in gestione. Nel frattempo i vecchi gestori se ne stanno occupando, però senza le dovute attenzioni.

Come se non bastasse la pista ciclabile è invasa dalla sabbia, dunque non è stata pulita a dovere. In questo caso Ostia è al centro dell’attenzione perché continua a essere ancora una sorta di cantiere a cielo aperto. I chioschi danneggiati dalle mareggiate non sono ancora stati rimossi perché mancano i mezzi meccanici idonei.

Ecco dove recarsi per trascorrere ore piacevoli al sole

All’appello non manca Castel Porziano, la ventinovesima zona di Roma nell’Agro Pontino, dove la situazione tende ad essere ancora più complessa. I vecchi gestori non hanno assolutamente intenzione di rimuovere i chioschi. In compenso attira turisti e i residenti per il mare azzurro e cristallino con fondali sabbiosi.

Infine Capocotta è totalmente immersa in un’atmosfera selvaggia ed è una buona notizia per coloro che amano entrare in contatto con la natura allo stato puro. Gli amanti del maxischermo sanno bene che nel 2017 registra Raffaele Passerini ha scelto come setto questa spiaggia per il film Il principe di Ostia Bronx. Una volta rimesso in sesto, sarà messa in atto la nuova regola.