Nuovo bonus genitori, adesso è la tua azienda che ti deve dare 1.000€ in più | Ecco come fare domanda

Ci sono buone notizie per chi ha dei figli a carico. Ecco cosa bisogna fare per avere dei soldi in più nel portafoglio.

Da un paio di anni il Governo sta supportando economicamente tante famiglie che con difficoltà arrivano a fine mese. Del resto non stiamo vivendo un periodo florido da un punto di vista economico, ma non per questo gli italiani sono abbandonati a un destino avverso.

Purtroppo c’è chi è costretto a fare delle rinunce per pagare tutto quello che risulta necessario come le bollette. La faccenda si complica nel momento in cui si ha sulle spalle anche un partner, un genitore e dei figli. In questo caso giocano un ruolo fondamentale i bonus, però bisogna rispettare dei requisiti per fare richiesta.

Uno dei tanti requisiti è l’Isee, un documento che dichiara il valore del patrimonio economico di un nucleo familiare. Alcuni bonus richiedono l’intervento dei diretti interessati mentre in altri casi terzi intervengono. In tal caso lo scopo è garantire la massima efficienza e trasporto di quanto dichiarato.

Di recente è stata divulgata una buona notizia per coloro che hanno una prole. In poche parole possono usufruire di un bonus, ma sarà possibile solo con l’intervento del datore di lavoro. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Bonus Genitori, in arrivo buone notizie per gli italiani

Sul sito money.it è stata divulgata questa notizia che riguarda la categoria dei neo-genitori che si trovano ad affrontare dei costi elevati per badare ai figli. C’è chi non ha né la possibilità di pagare una baby-sitter né di fare riferimento a un asilo nido. Per fortuna sembra che la situazione cambierà a partire dall’ambiente lavorativo.

Infatti sembra che delle aziende abbiano intenzione di aiutare economicamente i propri lavoratori. In realtà per il momento non tutte hanno deciso di intervenire in questo modo. Andiamo a scoprire quali sono e in quale regione si trovano.

“Orgogliosi di offrire un contributo concreto”

Queste aziende, precisamente due, si trovano in Lombardia e hanno dato ai dipendenti questo bonus per ogni figlio nato o adottato. Esse sono l’azienda bresciana Imball Carlton e la Cofle spa di Trezzo d’Adda. La prima ha premiato nel 2023 con 1.000 euro chi diventa genitore e con 500 euro chi si sposa mentre la seconda ha dato 5 premi da 1.000 per il welfare familiare.

L’obiettivo sarebbe quello di creare un ambiente lavorativo in cui la persona si sente in un certo senso coccolata. D’altronde il benessere dei dipendenti è diventato ormai una priorità per garantire un lavoro migliore. Questo è anche un tentativo per aumentare il numero di nascite in Italia.