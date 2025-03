ORA LO STATO CI VERSA 3MILA EURO | In questo modo le vacanze estive sono garantite: prenotiamo senza limiti di costi

D’ora in poi non rinuncerai più alle meritate vacanze. Ecco in arrivo un nuovo supporto economico.

Purtroppo le spese domestiche aumentano ogni giorno e questo porta a fare delle rinunce rilevanti per arrivare dignitosamente a fine mese. Molti decidono di andare al suo e non riempire del tutto il carrello puntando solo su beni di prima necessità.

Altri, invece, preferiscono mettere da parte le valigie e rinunciare all’idea di visitare posti nuovi. Di certo è una scelta sofferta, soprattutto per coloro che amano viaggiare.

Tuttavia anche in queste circostanze lo Stato ha deciso di non abbandonare i suoi cittadini proponendo un nuovo bonus.

In questo modo sarà possibile mettere da parte dei soldi per poter organizzare una vacanza estiva. Una notizia che potrà fare fare i salti di gioia a chi ha una prole numerosa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un nuovo supporto economico pensato per i cittadini italiani

Stiamo parlando del Bonus Nido, un contributo di sostegno al reddito messo in vigore con l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016. È rivolto a tutte le famiglie che hanno figli con età inferiore a 3 anni e che frequentano un asilo nido pubblico o privato. Sono inclusi nel discorso anche coloro che sono affetti da gravi patologie croniche certificate (i genitori devono presentare la domanda in questo caso anche dopo il compimento dei tre anni).

È stato introdotto nel 2017, però nel corso del tempo ha subito delle modifiche aumentando gli importi. Al centro della faccenda ci sono dei bambini con un’età compresa tra 0 e 3 anni e che vanno all’asilo. Ovviamente bisogna anche tener conto del valore economico dell’Isee.

Ecco tutte le info utili sul Bonus Nido

Se l’Isee riguarda dei minorenni fino a 25.000 euro allora l’importo mensile erogabile sarà di 272,73 euro per 11 mesi (in tutto 3.000 euro in un anno); poi l’Isee che ha un valore compreso tra 25.000 e 40.000 euro determinerà un importo di 227,27 euro in 11 mesi (ciò significa che spetteranno 2.500 euro); infine se si va oltre 40.000 euro allora l’importo sarà di 136,37 euro al mese per 11 mesi (facendo i calcoli la famiglia in questione avrà 1.500 euro).

Si tratta di un supporto economico che può aiutare tantissime famiglie a mettere da parte dei soldi da spendere per altre esigenze. La vacanza è una buona soluzione per staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana. In questo modo ci si può svagare e tornare a casa rigenerati nel corpo e nell’anima.