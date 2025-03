Ultim’ora: hanno approvato la BABY CARD 2025 | Non era mai successo prima: il Governo prende e porta a casa

Il Governo ha pensato bene di proporre un nuovo supporto economico per le famiglie con dei bambini. Ecco tutte le informazioni utili.

I bonus non sono altro che i supporti economici che lo Stato ha messo a disposizione per aiutare gli italiani ad affrontare la quotidianità fatta di sacrifici e rinunce. Purtroppo non tutti riescono ad arrivare a fine mese, ma per fortuna la situazione potrebbe migliorare.

Ciò che conta è rispettare dei determinati requisiti come l’ISEE. Se il valore è inferiore o uguale a 15.000 euro è possibile avere la Carta dedicata a te. In questo modo è possibile fare la spesa di beni alimentari con 500 euro. In questo caso non occorre mandare alcuna documentazione perché il Comune di residenza stabilisce chi deve averlo di diritto.

Al di sotto di 25.000 euro sono disponibili il Bonus sociale, l’Assegno unico, Carta cultura, Carta del merito, Carta acquisti, Assegno di inclusione, Bonus mamme disoccupate e Carta per i i nuovi nati.

Tra questi occorre menzionare anche i Bonus Asilo Nido. Erogato dall’INPS, bisogna rispettare dei requisiti ed esiste una tabella gli importi a seconda della propria fascia.

Bonus Asilo Nido, un toccasana per tante famiglie italiane

Sul sito ispacnr.it ci sono tutte le informazioni inerenti al Bonus Asilo Nido che permetterà alle famiglie di avere un supporto economico rilevante. Tuttavia anche in questo caso bisogna rispettare dei requisiti e solo così si potrà fare richiesta.

In un certo senso rappresenta un modo per stare accanto alle coppie che intendono allargare la propria famiglia. Purtroppo non è un periodo roseo da un punto di vista economico per tanti, ragion per cui si tende a rinunciare all’idea della prole.

Ecco i requisiti da rispettare per il bonus

In poche parole questo bonus è destinato a pagare gli asili nido per dei bambini che hanno un’età compresa tra 0 e 3 anni. In realtà non tutti sanno che dal 2017 è disponibile, ma nel corso di questi anni gli importi sono aumentati proprio per andare incontro alle famiglie. Prima di tutto è importante il valore dell’ISEE che non deve andare oltre 40.000 euro.

Si devono anche avere a disposizione le fatture o ricevute che confermano il pagamento delle rette dell’asilo nido e poi occorre presentare il documento di identità di colui che ne fa richiesta. Per i bambini che sono nati dal 1° gennaio 2022 l’importo di 3.000 euro annuali, per quelli nati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 l’importo è di 2.500 euro annuali e infine i bambini nati prima del 2021 hanno un bonus di 1.500 euro.