“Nel panino preferisce ketchup o maionese?” | Questa è la TRUFFA che sta facendo strage ovunque: prendi sto numero e bloccalo

Hai fame e vuoi ordinare online? Attento, il panino potrebbe costarti tutto lo stipendio. Non lo sai ma ti rubano i soldi

Le truffe sono una delle piaghe più antiche della società, basate sull’inganno e sulla manipolazione della fiducia altrui per ottenere un vantaggio illecito. Nel corso della storia, i raggiri hanno assunto molteplici forme, adattandosi ai cambiamenti sociali ed economici.

Esistono truffe che colpiscono singoli individui, come quelle sentimentali o finanziarie, e altre che si rivolgono a gruppi più ampi, come le frodi fiscali o aziendali.

Il danno che una truffa può arrecare non è solo economico, ma anche psicologico. Le vittime spesso si sentono umiliate e colpevoli per essere cadute nel tranello, un sentimento che può impedirle di denunciare il fatto.

La paura di essere giudicati o la convinzione che non ci sia possibilità di recupero rendono le truffe ancora più insidiose, perché lasciano le vittime sole con le proprie perdite. Questo fenomeno si è ripetuto in ogni epoca, ma con il passare del tempo le modalità con cui vengono architettati gli inganni sono cambiate, diventando sempre più sofisticate e difficili da smascherare.

Le truffe e la tecnologia

Se un tempo le truffe erano legate soprattutto al contatto fisico o alle comunicazioni scritte, con l’avvento della tecnologia si sono spostate sempre più nel mondo digitale. Oggi la maggior parte degli inganni si realizza tramite il web, attraverso e-mail fraudolente, falsi siti di e-commerce o telefonate ingannevoli. Gli hacker sfruttano tecniche avanzate di phishing e social engineering per sottrarre dati personali, accessi bancari o identità digitali.

Uno dei metodi più diffusi è il cosiddetto phishing, in cui i truffatori fingono di essere istituti di credito, aziende o enti governativi per ottenere informazioni sensibili. Sempre più frequenti sono anche le frodi legate agli investimenti finanziari, in cui i malintenzionati promettono guadagni sicuri per spingere le vittime a versare somme di denaro che poi spariscono nel nulla.

Anche le piattaforme social sono diventate un terreno fertile per i raggiri: dagli account falsi che si spacciano per celebrità o influencer, fino alle finte raccolte fondi che sfruttano l’emotività delle persone.

Gli hamburger della discordia

Ma le truffe non si fermano qui. Un fenomeno recente che ha destato preoccupazione è quello della cosiddetta truffa dell’hamburger. Questo raggiro rientra nella categoria del phishing via messaggi di testo, noto come smishing. Il meccanismo è semplice ma altamente efficace: la vittima riceve un sms che propone un’offerta speciale su un menu hamburger, spesso presentato come una promozione esclusiva e a tempo limitato. Nel messaggio è incluso un link apparentemente legittimo. Cliccando sul link, l’utente viene reindirizzato a un sito web molto simile a quello di una nota catena di fast food. Qui gli viene richiesto di inserire i propri dati personali e, per completare l’acquisto, i dettagli della carta di credito o le credenziali bancarie. Una volta fornite queste informazioni, i truffatori ottengono immediatamente accesso ai dati finanziari della vittima. Nel giro di pochi minuti possono effettuare transazioni non autorizzate, svuotando il conto corrente o effettuando acquisti fraudolenti.

Secondo quanto riportato dal sito Virgilio, spesso la vittima si rende conto del raggiro solo quando nota movimenti sospetti sul proprio conto. A quel punto, il denaro potrebbe già essere stato trasferito su conti anonimi e risultare difficilmente recuperabile.