EUROSPIN ASFALTA LA CONCORRENZA | L’elettrodomestico più amato d’Italia quasi REGALATO: ultimi pezzi disponibili

Eurospin ha lasciato tutti a bocca aperta con una proposta davvero unica nel suo genere. Ha decisamente battuto la concorrenza.

In Italia ci sono tanti supermercati che propongono il meglio ogni giorno alle persone che vogliono mettere a tavola dei piatti salutari oltre che gustosi per il palato. Si possono menzionare Lidl, Conad, Pam, MD, Penny Market, Coop, Decò e ovviamente Eurospin.

Eurospin da sempre riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio dei prodotti di prima qualità che propone ogni giorno ai fedeli clienti. Oltre al personale attento alle esigenze dei clienti, il punto di forza è il prezzo conveniente.

Infatti chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese può tranquillamente riempire il carrello della spesa. Non mette a disposizione sugli scaffali prodotti alimentari, ma anche quelli destinati all’ambiente domestico. Infatti non manca davvero nulla e questo non può fare altro che garantire un ottimo riscontro con il pubblico.

A tal proposito il volantino delle offerte ha messo in risalto il prezzo, davvero sorprendente, di un elettrodomestico che non può mancare in casa. Andiamo a scoprire cosa è stato riportato sul sito ispacnr.it.

Eurospin batte tutti con un’offerta imperdibile

L’elettrodomestico in questione fa parte della categoria dei “grandi elettrodomestici” con il frigorifero, il condizionatore, la lavastoviglie e la lavasciuga. Il primo fu lanciato negli Stati Uniti nel 1907 da Alva Fisher, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale la produzione è aumentata a dismisura.

L’Italia si ispirò a modello americano e così ci fu il modello Candy 50 prodotto nel 1947. Con il tempo ci si è orientati sull’efficienza energetica per ridurre il consumo di acqua ed energia. Molti avranno capito che si sta facendo riferimento alla lavatrice. Non ci crederai, ma da Eurospin c’è una promozione da non perdere!

Un elettrodomestico utilissimo a meno di 400 euro

In questo caso si parla di una promozione sulla lavatrice Daya a carica frontale 7 kg DSW-71021 che effettua 1000 giri/minuto e a ben 16 programmi. Ha anche una protezione antischiuma e blocco bambini. Rappresenta un’ottima occasione per coloro che hanno intenzione di rinunciare alla vecchia per utilizzarne una nuova. Il consumo non è per niente eccessivo, ragion per cui potrebbe essere un saggio acquisto per le famiglie numerose.

È stata lanciata al prezzo di 239,99 euro! Sicuramente in tanti si recheranno subito presso un punto vendita per portarla a casa. Ciò significa che non sarà disponibile per sempre, quindi cosa aspetti? Non indugiare e vai con la consapevolezza di fare un acquisto utile e vantaggioso per le tue tasche.