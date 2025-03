QUESTO FUMETTO DI TOPOLINO VALE UNA FORTUNA | Scopri se hai una copia con questo codice: preparati a comprare casa nuova

Se hai questo fumetto di Topolino tra i libri, allora potresti diventare ricco. Ecco qual è quello più ricercato.

In lingua originale è noto come Mickey Mouse e fu creato nel 1928 da Walt Disney. In quell’anno fu proposto nel suo primo debutto cinematografico con un cortometraggio riscuotendo un grande successo. Tuttavia la consacrazione definitiva avvenne nel 1940 con Fantasia.

Si tratta di un piccolo topo, il cui abbigliamento è cambiato nel corso degli anni: da un paio di calzoncini rossi con due bottoni gialli, scarpe gialle e guanti bianchi si è passati a calzoni lunghi, la camicia azzurra con un cappello verde. I suoi migliori amici sono Paperino e Pippo e insieme ne combinano di tutto e di più.

Ha sempre regalato tante risate al pubblico e questo non ha fatto altro che rendere Topolino un personaggio unico nel suo genere. È apparso in 135 cortometraggi, 3 classici Disney, in varie serie televisive e in direct-to-video. Da non dimenticare i fumetti, diventati ormai una vera rarità. Nonostante tutto i collezionisti non demordono, in quanto sono disposti a spendere delle cifre inimmaginabili.

In realtà sono più di semplici fumetti. Rappresentano un periodo bellissimo dell’infanzia della maggior parte delle persone. Per questo motivo non c’è da stupirsi se si è disposti a pagare chi è in possesso di uno dei primi fumetti.

Il fumetto di Topolino, quello più raro, vale oro

Qualcuno si sarà chiesto perché Topolino indossa sempre i guanti. In realtà proprio Walt Disney diede una spiegazione: “Non volevamo che avesse le zampe da topo, perché somigliava più a un essere umano, quindi gli abbiamo messo i guanti”.

Di recente sul sito futuraistruzione.it è emerso un dettaglio che può fare davvero la differenza. Potrebbe stravolgere la tua vita.

Potresti diventare ricco. I collezionisti faranno i salti mortali

Il fumetto in questione, chiamato “Libretto”, fu pubblicato in Italia nel 1949. Ha una copertina rossa e compare Topolino in forma raggiante, con il suo sorriso che da sempre coinvolge tutti, sia grandi che piccini. È molto ricercato dai collezionisti e molti di questi sarebbero disposti a pagare delle cifre pazzesche. In questo caso il valore può oscillare dai 1.000 fino ai 2.000 euro. Tuttavia se è presente ancora il bollino originale allora potrebbe valere addirittura 3.000 euro.

E non è finita qui! In formato “giornale” il numero di Topolino ha un valore economico maggiore! Questa versione fu pubblicata in Italia nel 1932, quindi fu la prima in assoluto, e ha un prezzo di 18.000 euro! Potresti avere questi fumetti in casa senza che tu lo sappia. Ciò significa che sono alte le probabilità di intascare un bel gruzzoletto da mettere da parte.