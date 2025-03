Questo viso non mi è nuovo | Eppure, proprio qui è nascosto un NUMERO palese: questo TEST sta mandando tutti in tilt

Di recente sul web un test visivo sta mettendo in difficoltà anche le menti più eccelse. Ci sono dei dettagli che solo pochi riescono a cogliere. Ecco quali sono.

I test del quoziente intellettivo rappresentano un valido strumento per analizzare le proprie abilità cognitive. Il primo a proporne uno, ma per i bambini alle prese con le attività scolastiche, fu lo psicologo Alfred Binet.

Successivamente il collega William Luis Stern ha coniato il termine IQ e ha introdotto la formula “100 x età mentale: età biologica”. Ovviamente con il tempo altri studi hanno dato un loro contributo.

I test possono presentare delle domande e la somma può dare una risposta oggettiva. Fatto sta che alcuni devono essere sottoposti da figure esperte mentre altri si trovano facilmente su Internet.

Uno sta riscuotendo un particolare successo proprio perché è difficile risolverlo in una manciata di secondi. Ecco di quale si tratta.

Mettiti alla prova con questo test visivo. Dimostra il tuo QI

Sul sito younipa.it c’è un test che sta mettendo tutti a dura prova, anche chi ha un quoziente intellettivo al di sopra della norma. In realtà è emerso che solo il 7% è in grado di trovare le soluzioni richieste. La sfida diventa più accattivante se si stabilisce un tempo prestabilito per dare le risposte. Proprio per questo motivo in tanti navigando sul web si imbattono in questi siti che propongono di tutto e di più.

Le immagini di solito richiedono un’accurata attenzione per trovare degli errori al loro interno. In altri casi si propongono delle espressioni matematiche che necessitano inevitabilmente di una buona conoscenza delle regole della disciplina. Nel test proposto dei numeri ci sono, però senza operazioni e parentesi.

Ecco dove si nascondono i numeri nell’immagine

L’immagine in questione ha lo sfondo giallo e al centro c’è un disegno realizzato con una serie di linee nere. Osservando attentamente non si fa altro che stimolare il cervello e perfezionare la percezione che abbiamo del mondo circostante. Qui ci sono numeri all’interno nascosti nel disegno che a primo impatto dà l’idea di un uomo con naso e mento sporgenti che indossa un cappello.

In realtà ci sono dei numeri che si possono cogliere al volo. Subito si individuano il numero 1 (il collo) e il 6 (probabilmente la camicia o le spalle). Focalizzando l’attenzione sul cappello si individuano il 3 (la parte superiore) e l’8 (la parte inferiore). Il volto, invece, nasconde il numero 7 (il naso), il 4 (la bocca) e il 2 (il mento). Infine il numero 5 (le orecchie) e il 9 (l’occhio).