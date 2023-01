Okami Art Studio lancia evento imperdibile a Roma

Il 28 gennaio ci sarà un evento, sempre all’interno della chiesa sconsacrata per mostrare e vendere le magliette a tutti gli appassionati di arte; inoltre agli artisti è stata anche data la possibilità di portare le proprie opere per riuscire a dare loro voce e visibilità.

Giovanni Fois, ideatore del brand OKAMI, un marchio di abbigliamento emergente, il cui obiettivo è quello di creare collezioni che raccontino una storia e abbiano un loro racconto.

Per quest’ultima collezione ha pensato a qualcosa di completamente nuovo e diverso, qualcosa che in Italia non ha molto spazio, ha creato Okami Art Studio: un drop composto da 100 t-shirt, bianche e nere, in cui sei artisti di Roma selezionati hanno potuto dare libero sfogo alla propria arte, senza né vincoli, regole o consigli utilizzando le magliette firmate Okami come delle vere e proprie tele.

Okami Art Studio: tra abbigliamento, arte e web

È stato quindi organizzato un laboratorio d’arte all’interno di una chiesa sconsacrata in via Giulia, una delle vie più importanti di Roma per l’arte, dove gli artisti hanno potuto dipingere confrontandosi e divertendosi insieme e dove Giovanni Fois ha creato video e foto durante l’intera giornata.

Grazie a queste creazioni il 28 gennaio ci sarà un evento, sempre all’interno della chiesa sconsacrata per mostrare e vendere le magliette a tutti gli appassionati di arte; inoltre agli artisti è stata anche data la possibilità di portare le proprie opere per riuscire a dare loro voce e visibilità.

Così chi verrà alla mostra non solo avrà la possibilità di avere una delle magliette che più per loro rappresenta un’emozione ed esprima al meglio la loro personalità, ma avrà anche la possibilità di poter conoscere chi ha creato le magliette e sentire la loro idea di arte.

Okami Art Studio dà la possibilità di dar voce agli artisti italiani, di dare loro visibilità e di creare nuove opportunità.

Founder: Giovanni Fois

Art director & Producer: Valerio Tazza, Anna Coltellacci

Artisti: Alice Asnaghi, Giorgia Atzeni, Simone Forti, Martina Latini, Aurora Moscianese e

Mattia Yest

