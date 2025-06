Nuovo corso tecnico alla Roma: tutti i numeri del Gasp

Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma . Dopo anni alla guida dell’Atalanta, dove ha lasciato un segno indelebile per gioco e risultati, il tecnico piemontese approda nella Capitale con l’obiettivo di riportare i giallorossi stabilmente tra le grandi del calcio italiano ed europeo. La società gli ha affidato un contratto pluriennale e un progetto ambizioso, con l’intenzione di inaugurare una fase nuova e duratura.

L’arrivo a Trigoria

Gasperini ha già preso in mano la situazione a Trigoria, dove ha cominciato a pianificare la preparazione estiva e valutare la rosa in vista del prossimo campionato. Il tecnico è noto per il suo stile di gioco aggressivo, basato sul pressing alto e sul coinvolgimento offensivo dei difensori, un marchio di fabbrica ormai riconosciuto in tutta Europa. Il profilo di Gasperini è quello di un allenatore esperto, carismatico e innovatore.

Dopo un passato da calciatore nei settori giovanili della Juventus e un percorso da tecnico che lo ha visto protagonista con Crotone, Genoa e una breve parentesi all’Inter, è stato con l’Atalanta che ha raggiunto la maturità definitiva. Ha portato la squadra bergamasca ai vertici del calcio italiano, con partecipazioni regolari alle competizioni europee e una storica vittoria in Europa League. Ora, a Roma, lo attende una sfida diversa, ma non meno stimolante: costruire una squadra competitiva in un contesto esigente e mediaticamente acceso.

Lo scorso campionato (2024‑25) la Roma ha concluso la stagione al 5° posto in Serie A con 69 punti (20 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte), ha realizzato 56 gol e ne ha subiti 35, una difesa tra le prime quattro del campionato. Per chi volesse approfondire calendario, risultati, statistiche di squadra e giocatori, la pagina dedicata all’AS Roma su Calcio.com offre dei dati aggiornati.

Il ruolo chiave

Un ruolo chiave nella sua scelta lo ha avuto Claudio Ranieri. L’ex tecnico giallorosso, reduce dal no alla Nazionale italiana, da poco entrato in società con un ruolo di consulenza tecnica, è stato il primo a spingere per l’ingaggio di Gasperini. Ranieri, da sempre attento osservatore del calcio italiano, ha riconosciuto in lui l’allenatore ideale per rilanciare la Roma. La stima tra i due è reciproca e potrebbe diventare un elemento importante per la stabilità e la continuità del progetto romanista.

La nuova era giallorossa parte dunque con grande entusiasmo e aspettative. I tifosi si attendono una squadra più propositiva, solida e capace di tornare protagonista su tutti i fronti. Gasperini ha accettato la sfida con il suo consueto pragmatismo e la voglia di lasciare il segno anche nella Capitale. Il futuro è tutto da scrivere, ma le premesse parlano di un progetto serio, costruito su competenza, visione e voglia di riscatto.