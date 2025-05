NOVITÀ BANCOMAT – Premi questo tasto e non possono farti pagare le commissioni: è di legge | Smetti di regalare soldi alle banche

Coloro che si recano spesso presso un portello bancomat non sanno l’esistenza di un tasto speciale. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Quando ci rechiamo presso uno sportello bancomat dobbiamo stare attenti perché c’è sempre qualche malintenzionato pronto ad agire a nostro discapito. Purtroppo vengono presi di mira soprattutto gli anziani perché con loro la truffa riesce nella maggior parte dei casi.

Nota è la truffa della “banconota caduta a terra” che consiste nel far credere a una persona mentre sta prelevando di aver perso qualche banconota. Di conseguenza, si guarda a terra e nel frattempo il furfante cambia la carta di credito con una falsa. Quando il malintenzionato se ne rende conto è troppo tardi e la Polizia può fare ben poco.

C’è anche una manovra che pochi conoscono, cioè l’inserimento di un oggetto metallico nella bocchetta di erogazione per “bloccare” l’uscita dei soldi. La persona pensa che l’operazione non sia andata a buon fine, quindi va via e il ladro in un secondo prende e intasca tutto.

Questo dimostra che non si deve mai abbassare la guardia. Stesso discorso riguarda anche un dettaglio che pochi conoscono. Basta premere un tasto dopo aver prelevato. Ma in che cosa consiste? Andiamo subito a scoprirlo.

Prelevare dei contanti con un passaggio vantaggioso

C’è da fare una premessa, ovvero che ancora oggi tanti sono gli individui che preferiscono pagare con i contanti e non con la carte di credito. Per questo si recano presso uno sportello per prelevare i contanti che metteranno nel portafoglio.

L’operazione è semplice, ma c’è un passaggio fondamentale per tutelare i nostri dati personali (così facendo si è meno esposti al rischio dei furti) e anche l’ambiente che ci circonda. Ecco cosa è stato riportato sul sito money.it.

Una scelta saggia per le tasche e non solo

In poche parole durante l’operazione ci viene chiesto di inserire il PIN. In questo caso fai attenzione a ciò che ti succede alle spalle perché qualcuno potrebbe approfittare della tua distrazione per risalire ai tuoi dati. Poi inserisci la cifra da prelevare e il gioco è fatto. A un certo punto sullo schermo compare la domanda “Vuoi stampare la ricevuta?”.

Sarebbe opportuno cliccare “no” per una serie di motivi, tra cui quello di non riportare per iscritto i propri dati su carta. Si può controllare direttamente sull’app il saldo e così, in caso di perdita della stampa, non si corre alcun rischio. Inoltre è una scelta sostenibile per l’ambiente il non produrre della carta stampata.