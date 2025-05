Discariche chiuse a Roma, adesso devi portare la pattumiera in questi supermercati: raccolgono gratis mentre fai la spesa | Il Comune approva l’accordo

Per affrontare il problema dei rifiuti a Roma è stato proposto un progetto che pare stia funzionando. Ecco come stanno le cose.

Roma è una delle città più famose al mondo per il suo grandioso patrimonio artistico-culturale. Non a caso ogni giorno è possibile incrociare per strada persone appartenenti a culture diverse. Ciò non stupisce se si avverte un’aria multietnica.

Purtroppo c’è anche un lato negativo della faccenda. Essendo una città viva, è evidente che ci siano dei problemi e tra questi rientra sicuramente quello dei rifiuti. Capita spesso di imbattersi in aree dove il disordine e sacchi della spazzatura regnano sovrani.

Sul sito comuneroma.it pare che ci siano delle novità per quanto riguarda la questione rifiuti nella capitale italiana. Ci sarebbe un accordo da poco sottoscritto utile per sensibilizzare le persone nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo principale consiste proprio a rafforzare la raccolta differenziata, dunque si è passati dalle parole ai fatti. Per fortuna in tanti sono voluti intervenire dando un enorme contributo per la realizzazione di questa grande iniziativa. Del resto lo scopo è rendere la capitale impeccabile sotto ogni punto di vista.

Nella capitale i rifiuti saranno un lontano ricordo

Si tratta di un progetto utile per rendere la capitale una città più sostenibile e innovativa. “Oggi mettiamo in campo azioni per incentivare la partecipazione attiva la dei cittadini e del settore privato della transizione ecologica, con progetti che favoriscono la riduzione di rifiuti”, ecco quanto riportato dall’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

È intervenuto anche il presidente di Ama S.P.A. Bruno Manzi che ha voluto dire la sua. Sì è dichiarato entusiasta nel riferire che un’azienda che opera nel settore alimentare ha dato una grande opportunità per realizzare ancor meglio questo progetto.

Un’iniziativa originale di una nota azienda alimentare

Un poche parole sono state più volte nelle campagne informative con un percorso di formazione specifica per il personale. Il tutto è stato pensato anche per via dell’arrivo di molte persone che vogliono vedere dal vivo il nuovo Papa. Tante sono le aziende che hanno deciso di dare un loro contributo e tra queste c’è sicuramente Carrefour Italia.

I punti vendita di questo marchio hanno deciso di ricorrere a degli imballaggi in PET per tutto ciò che è liquido e in vetro. Un altro intervento consiste nell’aver lanciato una promozione di acquisti a ridotto utilizzo degli imballaggi monouso. In poche parole le persone si recheranno con i contenitori propri al supermercato e acquisteranno i prodotti desiderati.