Notte fonda al De Kuip, il Feyenoord domina una Lazio irriconoscibile: 3-1 il risultato finale

Una Lazio irriconoscibile esce sconfitta dal De Kuip contro un Feyenoord che ha dominato e vinto meritatamente, primo tempo tutto appannaggio degli olandesi che prima studiano l’avversario e poi colpiscono tre volte, ma il primo gol viene annullato per fuorigioco del calciatore che poi sarà determinante con una doppietta, quel Gimenez cercato insistentemente dalla Lazio nel mercato estivo.

Ripresa con una squadra biancoceleste che ha provato qualche sortita offensiva, ma che inevitabilmente si è sposta contropiedi avversari, come nell’occasione del 3-0. Unica nota positiva il gol di Pedro su calcio di rigore conquistato da Castellanos. Sarri dovrà orare soprattutto sulla testa dei calciatori, perché sconfitte così possono far tornare vecchi incubi.

Primo Tempo

Parte piano la partita, primi 25′ minuti di studio, poi proprio al 25′ il Feyenoord riesce a trovare il gol, che viene annullato per fuorigioco di Gimenez, male qui la difesa biancoceleste in chiusura. Al 29′ ci prova ancora il Feyenoord con un tiro di Zerrouki respinto dalla difesa biancoceleste. Passano due minuti e al 31′ la squadra olandese va in gol con Gimenez che si prende beffe di Casale e appena entrato in area di rigore batte Provedel.

Al 34′ si vede anche la Lazio con un colpo di testa di Luis Alberto, all’altezza del dischetto del rigore, colpisce, ma non crea preoccupazioni al portiere olandese. Al 47′ la squadra di casa raddoppia con un gran tiro da fuori area di Zerrouki, servito dalla destra da Stengs. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-0 per il Feyenoord .

Secondo Tempo

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, al 51′ passaggio filtrante di Stengs per Paixão che tutto solo davanti a Provedel spara alto. Un minuto dopo è ancora il Feyenoord a tentare la conclusione con Gimenez che prova il tiro ma la palla finisce fuori. Al 57′ si rivede la Lazio, Luis Alberto serve sulla sinistra Zaccagni, che appena entrato in area di rigore lascia partire il tiro, il portiere respinge proprio sui piedi di Castellanos, che non è pronto a ribadire in rete, e la palla finisce alta.

Al 61′ la squadra di casa è pericolosa con Hartman che calcia da fuori area, tiro respinto in calcio d’angolo. Al minuto 68 Pedro crossa in area, Vecino ci prova ma testa ma la palla finisce fuori. Terzo gol del Feyenoord al 74′ ancora con Gimenez che da posizione ravvicinata fredda Provedel con un preciso sinistro. Al minuto 82 Castellanos si guadagna un calcio di rigore, che Pedro è freddo a realizzare per il 3-1.Ci prova ancora la Lazio con Castellanos che di testa raccoglie un cross di Zaccagni, ma l’incornata finisce a lato.

L’ultima emozione della gara porta la firma di Romagnoli che su un calcio di punizione, si inserisce bene ma il suo tiro viene ben respinto dal portiere avversario. Finisce 3-1 la gara dopo 6 minuti di recupero

Pagelle

Provedel: 5

Incolpevole sui gol degli avversari, non sembra in una buona serata

Marusic: 5

Non spinge mai e male in fase difensiva, dalla sua parte prende il via l’azione del 2-0

Casale: 4

Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare, il rilancio e la posizione sul gol dell’uno a zero

Romagnoli: 5

Non è aiutato dal suo compagno di reparto, sbaglia su un cross che Gimenez colpisce di testa, fortunatamente fuori

Hjsaj: 5

Non incide ne in fase difensiva né tantomeno nella fase offensiva, lascia il campo alla fine del primo tempo

Vecino: 5

Sempre in ritardo, anche e soprattutto nell’azione del secondo gol del Feyenoord

Rovella: 5

Messo in mezzo dai centrocampisti avversari, non riesce a far girare mai la squadra, non rientra dagli spogliatoi nel secondo tempo

Luis Alberto: 5

Non il mago dei giorni migliori, lento e senza idee, non riesce a prendere in mano la squadra

Felipe Anderson: 5

Non salta mai il suo diretto avversario, si vede più in fase di copertura che in fase di attacco

Immobile: 5

Impalpabile, non riesce mai ad entrare in partita, lascia il campo dopo 55’

Zaccagni: 5,5

È l’unico che prova a creare dei problemi sulla fascia sinistra, buono nei ripiegamenti difensivi

Lazzari (45’): 5

Sbaglia molto in difesa, e non riesce mai ad essere pericoloso quando attacca

Guendouzi (45’): 5

Entra e anche lui prende parte alla disfatta biancoceleste

Castellanos (55’): 6

Ci mette grinta e anche atletismo, si guadagna il rigore del 3-1

Pedro (68’): 6

Entra e mette dentro il rigore che non rende meno amara la sconfitta

Cataldi (78’): s.v.

