Roma 2-0 Slavia Praga, tutto facile per i giallorossi: Bove e Lukaku regalano i tre punti

Vittoria senza storie per i giallorossi. Lukaku e Bove regalano i tre punti ai alla Roma che si conferma prima nel girone e prenota un posto agli ottavi di finale. 3 vittorie su 3 per Mourinho in Europa.

Primo Tempo

La prima frazione di gioco dimostra subito la differenza tecnica tra le due squadre. La Roma trova il vantaggio dopo appena 10 minuti di gioco con Bove, che trova il sette dai 20 metri con una conclusione forte e precisa. Il raddoppio arriva al 20′ con Lukaku che controlla una bel filtrante di El Shaarawy e da posizione defilata la infila sotto la traversa. Al 28′ lo Slavia Praga ha l’occasione per rientrare in partita ma il miracolo di Svilar salva la porta giallorossa su una conclusione insidiosa di Van Buren. La prima frazione di gioco si chiude senza storie dopo 3 minuti di recupero. Roma-Slavia Praga 2-0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia a ritmi blandi, con la Roma in pieno controllo del gioco. La prima occasione pericolosa capita ancora sui piedi di Lukaku che prova il tiro dal limite sfiorando il palo alla sinistra del portiere. Al 62′ la traversa nega la gioia ad El Shaarawy, che riceve un recupero alto di Celik e spara dai venti metri un tiro salvato dal legno. Al 70′ i primi cambi per la Roma: entrano Belotti e Karsdorp per El Shaarawy e Zalewski. La fase finale della gara si conclude senza altre sorprese. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi, Roma batte Slavia Praga 2-0.

Le Pagelle

Svilar 6,5: Il miracolo su Van Buren salva la porta giallorossa ed è anche l’unico intervento della gara

N’Dicka 6: Lo Slavia Praga lì davanti è poca roba e la difesa giallorossa ha vita facile. Il più in difficoltà del trio difensivo.

Llorente 6,5: Centrale della difesa a 3, controlla Van Buken senza particolari patemi.

Mancini 6,5: Solita prova di carattere e attenzione. La sua grinta sovrasta gli attacchi dello Slavia Praga già poco incisivi di loro.

Zalewski 6,5: prova attenta in fase difensiva, spinge poco, ma in una serata come queste meglio conservare le forze.

Karsdorp (dal 70′) 6: prende le veci di Zalewski e contiene al meglio i tentativi sterili dello Slavia Praga sul suo lato.

Bove 7: il gol che porta la Roma in vantaggio vale il prezzo del biglietto. Una sassata all’incrocio dei pali. Solita prova convincente a centrocampo.

Paredes (dal 80′): S.V.

Cristante 6,5: una diga li in mezzo al campo. Un difensore aggiunto che filtra ogni pallone che passa sulla trequarti.

Aouar 7: quando il fisico glielo permette gioca che è una meraviglia. Cuce le trame giallorosse in maniera impeccabile.

Cherubino (dal 88′) : S.V.

Celik 7: In serata di grazia, asfalta la fascia destra con una continuità invidiabile. Da un suo recupero alto nasce l’azione che solo la traversa impedisce ad El Shaarawy di concretizzare in gol.

El Shaarawy 7: È in uno stato di forma impressionante. Le voci sul suo conto lo hanno colto nel segno e lui risponde sul campo alle accuse. Serve due assist decisivi per i 3 punti. Solo la traversa gli nega il gol su un tiro dai 20 metri.

Belotti (dal 70′) 6: entra a giochi chiusi, e quando la Roma ha ampiamente smesso di giocare.

Lukaku 7: Crea il panico nell’area dello Slavia Praga. Sfonda la porta con il sinistro da posizione defilata premiando un bel filtrante di El Shaarawy.

Pagano (dal 80′) : S.V.

All. Foti 6,5: sostituisce lo squalificato Mourinho. Lo Slavia Praga fa poco per farsi notare e i giallorossi hanno vita facile vincendo senza particolari pericoli.

Foto: AS Roma Facebook

© Riproduzione riservata