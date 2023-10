Cagliari 4 – 3 Frosinone, beffa per i ragazzi di Di Francesco: i rossoblu ribaltano la gara nel recupero

Un gran primo tempo del Frosinone che va in vantaggio di due gol. Nel secondo tempo accade di tutto e il Cagliari ribalta il risultato beffando gli uomini di di francesco nel finale

Primo tempo:

Partita subito vivace con continui capovolgimenti di fronte. Al minuto 9 Barrenechea spara alto di testa e al sedicesimo è Soulè che spreca da buona posizione.

Bella parata di Turati due minuti dopo che si ripete al ventunesimo su Mancosu.

Gol Frosinone al minuto 23 con Soulè che insacca dopo una bella triangolazione con Reiner.

Primo giallo al 26 ai danni di Romagnoli e dopo un paio di minuti viene assegnato un rigore ai padroni di casa dopo un controllo al VAR. Sul dischetto va Mancosu che colpisce la traversa.

Palla gol per il raddoppio dei gialloblu al 35, ma la punizione calciata dal solito Soulè viene neutralizzata da Scuffet.

Raddoppio Frosinone al minuto 37 di nuovo con Soulè che con una azione personale batte il portiere cagliaritano.

Il Cagliari reagisce ma spreca con Jankto 3 minuti dopo e il palo ferma la conclusione di Mancosu al 44esimo.

Secondo tempo:

Al minuto 49 ancora in gol il Frosinone con Brescianini che dl limite batte Scuffet.

Il Cagliari cambia qualche uomo e al minuto 72 accorcia le distanze con Oristanio.

Altro gol dei padroni di casa 4 minuti dopo con Makoumbou. Ora il Cagliari ci crede.

Due gol annullati ai gialloblu per netto fuorigioco portano la gara ai minuti di recupero dove accade di tutto.

Pareggia Pavoletti al 94esimo di testa che due minuti più tardi si ripete da distanza ravvicinata.

Il risultato finale è di 4 a 3 per il cagliari.

Pagelle:

TURATI (5) Cerca di parare tutto ma nulla può sui gol del Cagliari

LIROLA (6,5) Ottima prova sia in difesa che in attacco. Qualità da vendere

MONTERISI (6) Buona prestazione che purtroppo non serve a limitare i danni

ROMAGNOLI (5,5) Pavoletti gli macchia la buona prova svolta fino a quel momento

MARCHIZZA (5,5) Ci prova e fa bene. Va in difficoltà quando subentra Oristanio

BRESCIANINI (6,5) Gol e generosità. Da rivedere in copertura

BARENECHEA (5,5) Fulcro del gioco come sempre. Cala nella ripresa come i compagni

SOULE (7) Doppietta e tanta qualità. Talento puro

REINER (6) Giocatore di livello e si vede. Peccato per quel pallone perso che costa il primo gol del Cagliari

BAEZ (6) Buona la sua prova ma sparisce troppo presto dal campo

CUNI (6) Un lottatore nato. Gli manca solo il gol

CHEDDIRA (5,5) Entra nel finale ma non incide. Da lui ci si aspetta di più

GARRITANO (5) Corsa e disponibilità non bastano per la sufficienza

OYONO (5) Viene travolto dagli attacchi dei cagliaritani nel finale di gara

BOURABIA (5,5) Con la sua esperienza deve dare di più, rimandato

OKOLI (5,5) Non riesce a fermare gli attacchi rossoblu. Male

