Inter 1-0 Roma, Thuram abbatte il muro giallorosso: si ferma la corsa di Mourinho

Una Roma remissiva cade a San Siro nel finale. Il muro giallorosso cede sotto il colpo di Marcos Thuram nel finale di gara, che regala i tre punti all’Inter. Dopo 5 vittorie di fila, si ferma la corsa di Mourinho.

Primo Tempo

Inizia la gara caratterizzata dai fischi assordanti dei tifosi dell’Inter in direzione di Lukaku. Parte forte l’Inter che trova la prima occasione dal al minuto 6, quando Calhanoglu trova una conclusione potente dai 20 metri che si stampa sulla traversa. Al 15′ da un’azione ubriacante di Dumfries sulla destra nasce il cross per Thuram, che controlla in area in mezzo a due e tira, il miracolo di Rui Patricio salva la Roma. La prima frazione di gioco scorre senza altri sussulti con la Roma chiusa nella propria area di rigore. Dopo 4 minuti di recupero, Maresca manda tutti negli spogliatoi, Inter-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Pronti via e l’Inter va subito vicino al vantaggio. Da una punizione di Calhanoglu, Marcus Thuram schiaccia di testa tutto solo in area ma la palla sfiora la traversa. La prima occasione per la Roma arriva al 65′ ed è clamorosa: il cross in area di El Shaarawy trova l’inserimento di Cristante che schiaccia bene di testa ma trova il miracolo di Sommer a negargli la gioia per il gol. Al 80′ la resistenza della Roma cede e l’Inter passa in vantaggio. Di Marco stoppa una palla scomoda sulla sinistra e serve Thuram, solo in area che appoggia comodo alle spalle di Sommer. Al 89′ Carlos Augusto trova il jolly dai 25 metri ma la traversa cancella un gol che sarebbe stato da applausi. Dopo 5 minuti di recupero Maresca decreta la fine. Inter batte Roma 1-0.

Le Pagelle

Rui Patricio 7: sul tiro di Calhanoglu lo salva la traversa, la conclusione di Thuram invece trova il miracolo del portiere portoghese che tiene in piedi la baracca.

N’Dicka 5,5: tiene testa ad un cliente scomodo come Thuram fino all’azione del gol, dove insieme a Llorente, concedono l’inserimento all’attaccante francese.

Llorente 5,5: Perfetto fino al gol dell’Inter, dove perde Thuram che è libero di battere a rete da pochi passi.

Mancini 6: gara nervosa del centrale giallorosso che si fa ammonire dopo appena 13 minuti, battaglia vera con l’attacco nerazzurro da cui ne esce senza patemi.

Zalewski 6: prova attenta dell’esterno giallorosso che contiene come può le folate offensive di Dumfries.

Celik (dal 74′) 5,5: non contribuisce alla possibile rimonta giallorossa.

Bove 6,5: l’unico per i giallorossi che non ha paura di mettere il piede e in alcuni casi anche la testa. Se la condizione è questa, ne vedremo delle belle.

Aouar (dal 85′): s.v.

Paredes 6: a centrocampo la pressione dell’Inter non da spazio a riflessioni. Fa buon filtro davanti alla difesa.

Cristante 6,5: buona la prestazione del 4 giallorosso. La Roma è schiacciata nella propria area e la sua fisicità fa la differenza in quella zona di campo. Sommer gli nega il gol con un’autentico miracolo.

Kristensen 5,5: come per Zalewski, l’indicazione è quella di limitare le giocate di Di Marco, lo fa bene ma commette l’errore di farlo crossare sul gol del vantaggio nerazzurro.

El Shaarawy 6: la Roma è rintanata nella propria area e l’attacco ne risente. Non ha chance per essere pericoloso.

Belotti (dal 85′): s.v.

Lukaku 5,5: saranno i fischi di San Siro, sarà una Roma in versione remissiva, ma sparisce dal campo non appena vi mette piede. Non è la sua serata.

All. Foti 6: il suo compito è riuscito alla perfezione. La Roma approccia la gara attendendo l’Inter nella propria area e ne limita le occasioni da gol.

