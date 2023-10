Lazio 1-0 Fiorentina, Immobile allo scadere: il capitano trascina Sarri in zona Champions

Vittoria fondamentale per i biancocelesti all’ultimo respiro. Ciro Immobile trasforma il rigore decisivo allo scadere e regala 3 punti d’oro alla Lazio in ottica Champions League. Sarri torna a sorridere.

Primo Tempo

Partenza a ritmi bassi con le due squadre che si studiano e non affondando con azioni offensive. Al minuto 10 arriva la prima occasione importante per la Lazio, con l’inserimento tra le linee di Castellanos che riceve palla defilato e la mette in mezzo per Luis Alberto, ma lo spagnolo spara a centimetri dal palo. Al 12′ la Fiorentina passa in vantaggio con Beltran ma il Var annulla per un tocco di mano dello stesso attaccante argentino sul controllo palla. Al 16′ Fiorentina vicinissima al vantaggio ancora con Beltran che di testa da centro area trova l’angolo basso ma trova anche il palo, che salva la porta di Provedel. Il primo tempo scorre senza altri sussulti degni di nota e dopo 1 minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, Lazio-Fiorentina 0-0.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con ritmi più alti, e la Lazio subito aggressiva. Due miracoli di Terracciano tengono in piedi la Fiorentina: prima al 58 salva su Felipe Anderson a tu per tu, poi al 65 si immola sul tiro ravvicinato di Luis Alberto. Al 68′ la Lazio sostituisce Luis Alberto e Guendouzi per fare posto a Kamada e Vecino. Al 72′ applausi per Immobile che ha il suo ingresso in campo al posto di un vivace Castellanos. Al 80′ Vecino prova la conclusione dalla distanza con la palla che non va lontano dalla porta. Al 95′ l’arbitro decreta un calcio di rigore in favore della Lazio che Ciro Immobile trasforma sul gong. Il direttore di gara non fa nemmeno riprendere il gioco, Lazio batte Fiorentina 1-0.

Le Pagelle

Provedel 6: il palo lo salva sul colpo di testa di Beltran, per il resto della gara controlla bene i tiri che passano dalle sue parti.

Marusic 6: contiene bene le folate di Ikoné, si addormenta su alcune ripartenze viola che potevano essere letali.

Patric 6,5: chiude bene gli attacchi viola, soffrendo solo l’aggressività dei giocatori di italiano durante il primo tempo.

Romagnoli 6,5: Beltran è un osso duro ma il centrale azzurro lo argina con facilità.

Lazzari 6: il dinamismo e la velocità sono l’arma in più per le fasce della Lazio, ma arrivato sul fondo campo è come sempre poco lucido nelle scelte.

Guendouzi 6,5: ha un’altra marcia rispetto a tutti, morde le caviglie avversarie senza fare sconti a nessuno. Da clonare.

Kamada (dal 68′) 5,5: non entra in partita il giapponese. Ha bisogno di ritrovare i suoi numeri

Rovella 6: solita prestazione pulita da playmaker, ma non va mai oltre il compitino.

Luis Alberto 5,5: lo spagnolo non è in partita e la Lazio ne risente. Prova sottotono per il mago che ha anche l’occasione per sbloccare la gara ma salva tutto Terracciano.

Vecino (dal 68′) 6,5: fa buon schermo davanti alla difesa e va vicino al gol con un bolide che sibila il palo della porta viola.

Zaccagni 5,5: mai pericoloso l’esterno biancoceleste, viene triplicato dai difensori viola e non trova mai sbocchi interessanti.

Castellanos 6,5: la grinta che ha in corpo servirebbe a 3/4 dell’organico biancoceleste. Recupera un infinità di palloni, peccato per la poca lucidità sotto porta.

Immobile (dal 72′) 7,5: il capitano si prende la squadra sulle spalle e al 95′ da un calcio al pallone, alle critiche e alla crisi. Decisivo

F. Anderson 5,5: il brasiliano corre e sgomita ma non ha la lucidità che servirebbe nei momenti decisivi, Terracciano salva e ringrazia.

All. Sarri 6: Immobile toglie le castagne dal fuoco ma la prestazione della squadra biancoceleste è decisamente sotto tono.

