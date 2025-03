Noto come il BORGO DELL’OROLOGIO, si erge nel Lazio e ha una particolarità unica al mondo | La noti solo se scatti un selfie

Il borgo dell’orologio è considerato uno dei più belli in assoluto. Andiamo a scoprire tutto quello che riguarda questo piccolo angolo paradisiaco.

Il Lazio ha tanto da offrire e non solo da un punto di vista artistico culturale. In provincia di Viterbo, per esempio, ci sono alcuni borghi che rientrano in quelli più belli d’Italia.

Tra questi c’è Civita di Bagnoregio, ovvero “la città che muore”. È stata chiamata così perché sorge su una collina che sarà costretta a scomparire nel corso del tempo per via dell’attività incessante dei fenomeni atmosferici.

C’è anche Sutri, famosissima per custodire generosamente i resti di un anfiteatro romano. Vale la pena visitare, quindi se non riesci ad accedere al Colosseo puoi optare per questa seconda alternativa.

All’appello non può mancare Vitorchiano, borgo racchiuso da una splendida cinta muraria con torri trecentesche. Poi un altro è noto per una chiesa munita di una torre con l’orologio. Andiamo a scoprire qual è.

Il borgo con la torre dell’orologio è a pochi passi da Roma

Il borgo in questione si trova in provincia di Viterbo e ha circa 1.260 abitanti. È al confine tra Lazio e Umbria ed è posizionato su uno sperone tufaceo nei pressi della Valle del Tevere sulle e sul lato settentrionale dei Monti Cimini. Non molto distante si può ammirare il lago di Vladimonio.

In passato il lago era sacro ai romani, in quanto immergevano le armi prima di andare a combattere con il nemico. Si dice che i primi a popolare questo posto furono gli Etruschi, i quali andarono via con l’avanzare dei romani. Non hai capito di quale borgo si sta parlando? Perfetto, andiamo avanti con gli indizi.

Ecco tutte le informazioni utili su questa piccola realtà

Tra 1298 e il 1377 fu eretto a comune alla dipendenza della Santa Sede. Purtroppo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale ha subito gravi danni a causa di un’esplosione di un treno tedesco carico di munizioni. Da qualche anno sono stati introdotti degli interventi di recupero e questo non ha fatto altro che attirare i più curiosi.

Stiamo parlando di Bassano in Teverina. Tra i monumenti di interesse si può menzionare la Chiesa dei Santi Lumi, di chiara origine romanica, in corrispondenza della porta d’ingresso all’antico borgo. Al suo interno si possono ammirare dei dipinti famosissimi: il Battesimo di Gesù, Sant’Antonio Abate e La crocifissione. Tuttavia ciò che l’ha resa popolare è la torre dell’orologio. Se vuoi organizzare un weekend dedito alla cultura e a stretto contatto con la natura allora Bassano in Treviso fa al caso tuo.