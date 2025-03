Meglio noto come il BORGO DELLA CASCATA, si eleva nel cuore del Lazio | Unico al mondo, quelle del Niagara possono solo che ammirare

Una delle cascate più belle in assoluto si trova nel Lazio, non molto distante dalla capitale italiana. È una delle mete di attrazione preferite dai turisti. Andiamo a scoprire dove si trova.

In provincia di Frosinone ci sono tantissime aree immerse nel verde che vale la pena visitare. È un modo per entrare in contatto con la natura e lasciare per un attimo il caos tipico dei centri urbani.

Tra i borghi più belli d’Italia sembra c’è Boville Ernica, il quale sorge su una collina e da lì è possibile ammirare uno splendido panorama. Per non parlare di Civita di Bagnoregio, ovvero il borgo di origini etrusche e medievali noto come “la città che muore”.

Sutri, invece, non è solo natura! È una meta ottima anche per coloro che vogliono ampliare il proprio bagaglio culturale andando a contemplare l’anfiteatro romano.

Poi sul sito provincia.fr.it viene descritto senza lasciare alcun dettaglio uno dei borghi più belli non solo d’Italia, ma d’Europa! Il motivo? Delle splendide cascate.

Una delle cascate più belle d’Europa si trova nel Lazio

Si tratta di un comune italiano di 10.721 abitanti della provincia di Frosinone. Si sviluppa su un’isola formata dal fiume Liri. Si dice che l’origine risale ai tempi dell’antica Roma, quando c’erano i Volsci. Una volta cacciati dal territorio, esso diventò una colonia romana. Nel Medioevo cadde sotto il dominio dei Bizantini diventando un feudo assegnato a varie famiglie nobili.

Tra i monumenti di interesse che si possono visitare ci sono la Chiesa della Madonna delle Grazie, di Sant’Antonio, di San Giuseppe, di Sant’Angelo, di Santa Maria dei Fiori, del Divino Amore, di San Carlo e tanti altri ancora. Tra l’architettura e civili principali spicca maggiormente il Palazzo Marsella e a seguire il Palazzo Mazzetti. Offre anche tanto da un punto di vista paesaggistico con la sua cascata.

Ecco tutte le informazioni su questo fantastico posto

Stiamo parlando dell’Isola del Liri con le sue cascate. Il fiume Liri a un certo punto si biforca in due bracci all’altezza del Castello Boncompagni-Viscogliosi e così si distinguono la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio. La prima è alta 27 m, ed è stata definita una delle dieci meraviglie naturali in Italia, mentre la seconda è meno spettacolare perché le sue acque vengono utilizzate da un impianto di produzione elettrica.

Non tutti sanno che si festeggia la Festa del Santissimo Crocifisso la seconda domenica di luglio. Le origini sono antichissime, in quanto una leggenda narra che un’alluvione portò un tronco di salice e i cittadini decisero di ricavare un crocifisso per la Chiesa del SS Crocifisso edificata nel 1410. Durante gli anni post Seconda Guerra Mondiale il crocifisso fu trasferito nella Chiesa di Sant’Antonio. Se vuoi organizzare un weekend in questo fantastico luogo allora approfitta di questa ricorrenza.