Oggi è ancora noto come il BORGO CHE ODIA L’OVEST | Trattasi di un gioiellino laziale, qui c’è il vino buono

Uno dei borghi più belli del Lazio è famoso perché preferisce l’Est in un determinato ambito. Ma cosa significa? Andiamo subito a scoprire tutti i dettagli.

In questo borgo c’è la produzione del vino Est! Est! Est! ed è uno di quelli prodotti nella provincia di Viterbo. Il nome deriva da una leggenda che ha come protagonista un vescovo amante del buon vino. Prima di recarsi a Roma, inviò il suo cocchiere a precederlo per andare alla ricerca di buon vino.

Se era buono avrebbe dovuto scrivere vicino alla porta delle locande Est (vale a dire “Est bonum”, cioè “C’è vino buono”) ed “Est est” se il vino era molto buono. Una volta arrivato nel borgo romano in questione, ha scritto con i punti esclamativi per ben tre volte “Est” per mettere in risalto il gusto eccellente.

Il vescovo restò per un bel po’ in questo luogo e lasciò in eredità 24 mila scudi a patto che ogni anniversario della sua morte doveva essere versato sulla sua tomba del vino. E’ limpido di colore paglierino brillante e ha un sapore asciutto con gradazione alcolica minima di 10,5%.

Una bottiglia di questo vino costa 33,45 euro ed è apprezzata per emanare un profumo fresco e fruttato con note agrumate. Ma qual è questo luogo che è entrato nel cuore del vescovo al punto tale da fare una simile richiesta? La risposta è immediata.

Il borgo del vino Est! Est! Est! è famosissimo

Andando nello specifico, si tratta di un vino bianco che incarna la freschezza e la vivacità tipiche del Lazio. I vigneti sono caratterizzati da uve da caratteristiche più uniche che rare. Sono collocati in terreni umidi e poco soleggiati.

È prodotto in Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro e Gradoli e in un altro comune di 13.000 abitanti che si trova sul versante sud orientale della catena dei Monti Volsini. Poco distante dalla capitale italiana, è un luogo che vale la pena visitare. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Ecco cosa ha da offrire questo fantastico luogo

Il borgo in questione non è altro che Montefiascone. È possibile ammirare dall’alto il Lago Bolsena e la Piana di Viterbo. Si trova vicino all’Umbria e alla Toscana ed è noto sia per la produzione agricola che vinicola di qualità. Tra i luoghi di interesse ci sono la Chiesa di Santa Maria di Montedoro, di San Flaviano e la Cattedrale di Santa Margherita.

Da un punto di vista gastronomico ha tanto da offrire e il vino menzionato può essere gustato con dei piatti tipici del posto. Dal formaggio ai salumi, dai sughi al pane e dagli ortaggi al pesce del lago…C’è davvero l’imbarazzo della scelta.