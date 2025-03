Il BALCONE più bello d’Italia si trova a pochi passi da Roma | Quello di Giulietta è per principianti, questo è il TOP DI GAMMA

isiste un luogo stupendo a pochi passi da Roma con un “balcone” unico nel suo genere. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Roma e dintorni ha tanto da offrire non solo i residenti, ma anche a coloro che sono di passaggio. Non è solo arte, ma anche natura e tradizioni locali. A tal proposito non tutti conoscono un comune che merita di essere visitato.

Fa parte della provincia di Frosinone nel Lazio, nel cuore della Valle del Sacco. Ha un centro storico unico perché include una parte dei Monti Ausoni, da cui è possibile vedere il paesaggio che si estende da Palestrina fino a Montecassino. Il nome deriva dal termine latino che significa “castello” e fu abitato fin dall’antichità.

In passato quest’area era circondata da una cerchia muraria di pietra, costruita probabilmente dai Volsci che la popolavano ai tempi dell’antica Roma. In un secondo momento furono costruite delle ville con delle terme per via della presenza di una sorgente di acqua sulfurea.

Come sappiamo, in seguito all’anno 1000 diventò proprietà dello Stato Pontificio per poi essere conquistata dalle truppe di Federico Barbarossa. Tuttavia solo nel 1927 fu distaccata dalla provincia di Roma e fu aggregata a quella di Frosinone. Molti avranno già capito di quale si sta parlando.

Il balcone più bello si trova nel Lazio

Tra luoghi religiosi spiccano senza dubbio la Chiesa di Santa Olivia e la Chiesa di San Nicola. Quest’ultima è principale monumento storico di Castro dei Volsci, in quanto conserva degli affreschi ancora intatti tipici dell’architettura paleocristiana dell’Alto Medioevo.

Non tutti sanno che la città natale del cantante, attore e regista Nino Manfredi. Per non parlare della gastronomia, in quanto il piatto famoso è quello delle fettuccine sottili con sugo di frattaglie di pollo e pomodoro. Eppure questo luogo è famoso per un balcone che non ha nulla da invidiare a quello dove Romeo e Giulietta dichiararono il loro amore.

Un angolo paradisiaco a pochi chilometri da Roma

Il comune in questione non è altro che Castro dei Volsci. Tra i luoghi di interesse ci sono in monumento alla Mamma Ciociara. In memoria delle donne della Ciociaria che furono vittime dei soldati francesi ai tempi della seconda Guerra Mondiale. A tal proposito non si può non menzionare la celebre pellicola La Ciociara di Vittorio De Sica.

Castro dei Volsci è definito il “balcone della Ciociaria”. Il tutto grazie agli scorci panoramici che si hanno sulla valle del Sacco. Se ti rechi in questo posto allora approfitta organizzando una visita anche alle Grotte di Pastena e delle escursioni sui Monti Lepini ed Ausoni. Infine sono da vedere anche i borghi di Ceccano, Supino, Atina e Fumone.