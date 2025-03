Questo è il paese dei MOSAICI ed é una gemma alle porte di Roma | Anche chi non capisce nulla di arte resta rapito

Ami ammirare dei mosaici unici nel loro genere? Allora recati in questo borgo del Lazio, uno dei più belli in assoluto.

Il borgo menzionato è tra quelli più belli d’Italia a partire dal 2009. È circondato da mura che abbracciano i territori di 72 comuni appartenenti a 6 province di 4 regioni diverse e tra queste c’è il Lazio. A esso si accede da tre porte (San Nicola, Santa Maria e San Francesco) e da una scala (posteruola).

Famosissima è la Chiesa di San Pietro Ispano, definita “uno scrigno di opera d’arte”, con al suo interno delle opere d’arte prive di paragoni come L’Angelo di Giotto. Questo mosaico di 70 cm giunse nel 1610 dalla vecchia Basilica Vaticana in Roma data in dono dal Pontefice.

Il mosaico rappresenta il busto di un angelo ed è stato realizzato dai mosaicisti tenendo conto del disegno di Giotto. Gli appassionati di arte fanno bene che l’artista si recò a Roma nel 1300 per studiare la pittura romana e così si dedicò alla realizzazione di quest’opera.

In realtà ha lavorato per due tondi con la figura di angeli: uno guarda da sinistra a destra, quello conservato a Boville Ernica (anche se attualmente è in forma di quadrato), mentre l’altro guarda da destra a sinistra ed è conservato nelle Grotte Vaticane. Non è ancora chiaro di quale borgo si sta parlando? Ecco ulteriori indizi.

Uno dei borghi più belli d’Italia a pochi passi da Roma

Qui è possibile anche ammirare un sarcofago paleocristiano trovato casualmente nel 1941 per via di alcuni interventi di restaurazione nella zona ed è stato subito stato considerato un vero tesoro dell’arte del passato. La sua è un’iconografia di carattere religioso con scene dell’Antico testamento, tra cui la nascita di Gesù Cristo e l’arrivo dei tre magi con i doni.

Ciò significa che c’è tanto da visitare in questo borgo. Gli amanti dell’arte non possono non legarsi a meno una volta qui. Non molto distante da Roma, sicuramente piacerà per quello che offre. Andiamo a scoprire qual è.

Un luogo ricco di storia. Un vero tuffo nel passato

Il borgo in questione è Boville Ernica, un comune italiano di circa 8.200 abitanti della provincia di Frosinone. È collocato all’interno di un castello medievale dove si innalzano ben 18 torri. Probabilmente i nomi derivano dalle caratteristiche del colle su cui è collocato, ovvero colmo di buche e grotte. I primi insediamenti risalgono all’Età del Ferro, testimoniati dalla presenza di reperti ritrovati nel corso del tempo.

Oltre alla Chiesa di San Pietro Ispano è possibile visitare il Convento di San Francesco, di Santo Stefano e San Michele. Per quanto riguarda l’architettura militare ci sono le mura che risalgono a Medioevo.