Il Colosseo è pazzesco ma solo qui trovi un ANFITEATRO ROMANO DA SOGNO | Si trova alle porte della Capitale, guai a non vederlo

In una splendida località romana è possibile ammirare un altro maestoso anfiteatro. Di dimensioni modeste, ma altrettanto spettacolare. Ecco dove si trova.

Il Colosseo fa parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco a partire dal 1980. Inoltre nel 2007 è stato inserito tra le nuove sette meraviglie del mondo. Fu costruito durante il periodo di governo di Vespasiano, imperatore della Dinastia dei Flavi, nel 70 d. C. e i lavori furono portati a termine dal successore Tito 10 anni dopo.

Anche con Domiziano furono fatte delle modifiche. Non tutti sanno che il nome “Colosseo” si diffuse solo in un secondo momento, ovvero nel Medioevo. La struttura era destinata agli spettacoli dei gladiatori e ad altre manifestazioni pubbliche. L’altezza attuale sfiora 48 m, anche se in origine arrivava a ben 52 m!

Non c’è da stupirsi se rappresenta una delle mete più ambite in assoluto. Chi si reca nella capitale italiana e vuole arricchire il proprio bagaglio culturale sicuramente acquisterà il biglietto per vedere con i propri occhi ciò che è presente al suo interno. Sarebbe opportuno acquistarli on-line per evitare le file chilometriche.

Eppure Roma stupisce sempre in un modo o nell’altro e in questo caso possiamo menzionare un’altra opera del passato degna di tutto rispetto. Non riesci a visitare il Colosseo? Non è un problema! A pochi passi da Roma c’è un altro anfiteatro degno di altrettanto rispetto.

Un altro anfiteatro maestoso a pochi passi dalla capitale

Tale anfiteatro fu costruito in tufo bianco e probabilmente risale al 2° secolo, ma fu scoperto in seguito a delle ricerche archeologiche eseguite tra il 1835 e 1838. È simile all’Anfiteatro Flavio di Roma, in quanto è caratterizzato da nicchie piccola statue e colonne. La struttura nel complesso è parzialmente conservata e per questo motivo è possibile visitarlo.

La pianta ha una forma ellittica e ci sono ben tre ordini di gradinate che possono ospitare in tutto 9.000 persone. Questo lascia intendere che ha modeste dimensioni e dispone di due ingressi, anche se uno è totalmente rovinato. Ma dove si trova? Andiamo subito a scoprirlo.

L’anfiteatro in questione è collocato a Sutri, un comune italiano di 6.609 abitanti nella provincia di Viterbo. È un’area caratterizzata dalla presenza di tufo che domina la via Cassia. È famosa anche per la necropoli etrusca formata da decine di tombe scavate proprio nel tufo. Non mancano delle mura etrusche incorporate da quelle medievali e il Duomo di origine romanica.

Anche Francesco Petrarca si recò in questo posto durante uno dei suoi viaggi a Roma e ne ha parlò entusiasta in una lettera destinata al cardinale Giovanni Colonna. Se il poeta del Trecento è stato stregato da Sutri, perché non recarsi lì e ammirare il posto con i propri occhi? Affrettati e organizza un weekend dedito alla cultura.