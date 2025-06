NON RISPONDERE A QUESTO NUMERO | Allerta massima nel Lazio, basta un “clic” per perdere 980 euro

Non rispondere e non cliccare niente. Una piccola disattenzione e ti trovi in mezzo a una strada

Cresce la preoccupazione nel Lazio per un fenomeno che sta generando panico tra i cittadini. Si moltiplicano infatti i casi di truffa, al punto che in alcune zone della regione la tensione è ormai palpabile.

Numerose segnalazioni, da Roma fino ai piccoli comuni, stanno spingendo molti abitanti a cambiare abitudini, temendo di cadere vittime di raggiri sempre più sofisticati. Si parla di famiglie derubate dei risparmi di una vita, pensionati ingannati con metodi subdoli, giovani finiti in trappole digitali senza rendersene conto.

A rendere ancora più allarmante la situazione è la velocità con cui queste truffe si diffondono. Le autorità locali faticano a stare dietro ai casi segnalati, e le campagne di informazione sembrano non bastare.

C’è chi parla di un’emergenza vera e propria, che starebbe assumendo contorni sempre più gravi. A preoccupare è anche la sensazione diffusa di vulnerabilità: chiunque, indipendentemente dall’età o dal livello di attenzione, può essere colpito.

La vasta gamma di truffe esistenti

Oggi, le truffe non si presentano più con l’aspetto losco del truffatore di una volta. Sono digitali, invisibili, subdole. La tecnologia ha reso più facile l’inganno: bastano pochi clic, un messaggio ben confezionato o una telefonata credibile per mettere in ginocchio una persona. Le frodi online sono in forte aumento e coinvolgono numerosi canali: sms, e-mail, social media e persino le app ufficiali dei servizi che usiamo quotidianamente.

Una delle truffe più comuni è quella del phishing, dove l’utente viene spinto a cliccare su link fasulli e inserire i propri dati personali o bancari. Ci sono poi i falsi operatori telefonici che chiamano fingendosi impiegati di banche, gestori telefonici o enti pubblici.

Le vittime, spiazzate da toni professionali e dati apparentemente reali, spesso cedono informazioni sensibili. Alcuni sistemi sono così ben costruiti da risultare indistinguibili da quelli legittimi, tanto che nemmeno gli utenti più esperti riescono sempre a difendersi.

Cosa sta accadendo

Ma tra tutte le truffe recenti, ce n’è una in particolare che ha fatto molto discutere. Secondo quanto riportato dal sito quifinanza.it, si tratta di un nuovo tentativo di raggiro legato alle Poste italiane. Gli utenti ricevono un sms apparentemente inviato da Poste, in cui si avvisa di un presunto accredito o addebito sospetto da 980 euro. Il messaggio contiene un link che invita a verificare l’operazione: cliccandoci, si viene indirizzati a una pagina falsa in cui viene chiesto di inserire i dati personali e bancari. Ed è proprio in quel momento che scatta il furto: i truffatori ottengono così accesso diretto al conto della vittima.

Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, questa truffa non riguarda solo il Lazio, ma si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale. Le autorità e Poste Italiane invitano a non cliccare su link sospetti e a controllare sempre con attenzione mittente e contenuto del messaggio. Se si ha il dubbio di essere stati truffati, è fondamentale rivolgersi subito alla propria banca e presentare denuncia alle forze dell’ordine. La prevenzione, in questi casi, è l’unico vero strumento di difesa.