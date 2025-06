La chiamano la SANREMO DEL LAZIO ed è uno spettacolo | Non ci trovi Carlo Conti e Amadeus, ma i fiori regnano sovrani

Ami il mondo della flora? Non devi recarti necessariamente in Liguria. Se vivi nel Lazio puoi andare in una località poco distante da Roma immersa nei colori.

Sanremo è una delle città italiane più famose perché da anni accoglie il festival della musica italiana. Ospita 52.045 abitanti e si trova nella provincia di Imperia in Liguria. Collocata lungo la Riviera dei Fiori, è il polo di floricoltura più apprezzato in assoluto. Per questo motivo ha il soprannome “Città dei fiori”.

Offre esempi di architetture che vanno dal barocco al neoclassico e tra queste non si può non menzionare il Santuario della Madonna della Costa. Nota per la sua architettura seicentesca, conserva decorazioni barocche e statue lignee settecentesche.

Anche chiama il mondo della flora può recarsi qui per ammirare le rose dal lungo stelo, profumati garofani e colorate camelie. La floricoltura ha le sue origini nell’Ottocento e all’inizio era attiva la produzione di narcisi e violacciocche. È come diventare un tutt’uno con i quadri di Vincent Van Gogh.

Non ci crederai, ma distante circa 45 km da Roma esiste una località che ricorda alla perfezione Sanremo. Andiamo a scoprire di quale di tratta.

La città dei fiori del Lazio ti aspetta

Il comune in questione ospita 5727 abitanti e fa parte della città metropolitana di Roma capitale. È al confine con la provincia di Frosinone e sorge su uno sperone di tufo vulcanico per poi immergersi nella Vallata del Sacco. Nei pressi c’è la collina colle Pizzuto e il territorio fa parte del Parco degli Elcini dove c’era la castagna rotonda, ovvero uno degli alberi più antichi.

Tra le l’architetture religiose spicca maggiormente il Santuario della Madre del Buon Consiglio perché è la più importante del posto. Meta di pellegrinaggi, i fedeli fanno appello ai miracoli avvenuti in passato. Molto ammirato e l’affresco della Madonna col bambino che pare sia comparso su una parete della chiesa nel 1467. L’8 settembre si svolgono i festeggiamenti per la Madonna mentre la prima domenica di luglio c’è un evento altrettanto importante.

Un Guinness World Records pazzesco nel 2012

Stiamo parlando di Genazzano. Nel 1883 per la prima volta per le sue strade ci fu il passaggio della processione e il getto spontaneo di petali di fiori. Da allora, in concomitanza con la Festa del Sacro Cuore, c’è la tradizione di ornare con fiori di tutti i tipi le vie attraversate da coloro che partecipano a questo evento ogni anno. Andando nello specifico, è l’Infiorata la festa che entusiasma tutti.

Nel 2012 è entrata nel Guinness World Records per aver ornato con un tappeto floreale di 1.642,27 metri quadrati le strade di questo bellissimo luogo. Per questo motivo si paragona la città a quella del festival più importante della musica italiana. Durante questa festa si potrà anche gustare il piatto di gnocchi a Coa de Sorica, cioè conditi con pancetta, aglio e olio.