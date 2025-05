Non è più una semplice pioggia, la Protezione Civile parla di “evento severo”: disagi per trasporti e scuole | Prepara un piano B

Non ci sono buone notizie per coloro che hanno organizzato dei giorni in località balneari. Il meteo sarà ostile, quindi metti in borsa l’ombrello.

L’estate ormai è alle porte e tutti non vedono l’ora di indossare il costume, anche se qualcuno teme di non superare la famosa prova. Nonostante ci sia questo timore, non si rinuncia a crogiolarsi al sole. Il 1° maggio, per esempio, il tempo è stato perfetto per andare in spiaggia.

Tanti sono stati gli italiani che hanno voluto raggiungere delle zone di mare e di montagna muniti di crema solare e borracce d’acqua. Anche se ci sono stati dei problemi di traffico, nessuno ha rinunciato all’idea di trascorrere una giornata all’aria aperta.

In questi giorni il clima favorevole sta facendo rammaricare coloro che sono costretti a stare chiusi in ufficio. Chi ha la possibilità sta sicuramente steso su un lettino mentre sorseggia una bibita. Eppure non bisogna cantare vittoria perché pare che a breve si dovrà riprendere l’ombrello.

Secondo quanto riportato sul sito ilmeteo.it nelle prossime ore ci saranno non solo piogge, ma anche grandine e forti raffiche di vento. La situazione è tale che interverrà la Protezione Civile in alcune regioni italiane.

Addio giornate di mare, in arrivo allerta meteo

Nell’arco di una giornata capita di cambiare abbigliamento in base alle temperature. Di solito fino al primo pomeriggio si opta per un outfit leggero per poi passare all’opposto. Questo probabilmente può essere uno degli effetti del cambiamento climatico che non può essere trascurato. Infatti a livello globale i Paesi se ne stanno occupando.

Per adesso non resta che adattarsi e seguire costantemente questi fenomeni legati al tempo. A tal proposito l’Italia sarà costretta ad affrontare degli imminenti disagi nelle prossime ore. Ecco tutti i dettagli.

Precipitazioni abbondanti. Ecco quali sono le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile , tenendo conto delle previsioni ufficiali, ha attivato dei sistemi di protezione per affrontare nel migliore dei modi le abbondanti precipitazioni. Le condizioni metereologiche risultano essere instabili in Italia, soprattutto nella zona settentrionale e centrale per la bassa pressione. Le regioni interessate sono Campania, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Lazio, Toscana, Liguria, Veneto e Marche.

L’allerta è arancione sul lato Nord Occidentale della Lombardia. Per affrontare queste avversità nel migliore dei modi sarà fondamentale seguire delle specifiche norme di comportamento. Tuttavia ogni giorno la situazione cambia ogni secondo, dunque occorre consultare spesso il sito del Dipartimento menzionato.