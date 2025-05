Sei in affitto, questo bonus ti fa risparmiare 950€ l’anno: lo chiedi tu, lo paga il padrone di casa | Contratti agevolati

Hai difficoltà a pagare l’affitto? Adesso puoi riuscire nell’impresa senza fare i salti mortali. Ecco il bonus che salverà il tuo portafoglio.

Purtroppo nel nostro Paese tanti giovani sono costretti a stare a casa con i propri genitori perché non hanno la possibilità di sostenere le spese economiche necessarie. Questo impedisce loro di spiccare il volo e ottenere l’indipendenza tanto desiderata.

Questo periodo storico risulta essere delicato da un punto di vista economico, quindi il discorso va a toccare anche persone con qualche anno in più. Per fortuna da un po’ di tempo molte sono le famiglie che stanno facendo i salti di gioia per via dei bonus proposti dal Governo. In questo modo è possibile arrivare dignitosamente a fine mese.

È importante tener conto del valore dell’Isee di un nucleo familiare. Se è inferiore a 25.000 euro si può fare richiesta dei Bonus bollette, luce, animali domestici, asilo nido e Carta dedicata a te. In realtà queste agevolazioni riguardano anche famiglie con un Isee superiore alla cifra indicata, in posti diversi.

Per non parlare del Bonus rifiuti che prevede uno sconto del 25% sulla Tari. Come se non bastasse adesso c’è un nuovo supporto economico per chi deve pagare l’affitto. Sul sito money.it è stato riportato tutto alla lettera.

Nuovo Bonus in arrivo per la tua casa

Non ci crederai, ma gli inquilini con l’autorizzazione del proprietario possono accedere al Reddito Energetico e beneficiare dei risparmi. Esso favorisce l’utilizzo di energie rinnovabili, dunque si dovrebbe optare per l’installazione di pannelli fotovoltaici. A tal proposito sulla Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2023 fu pubblicato il Decreto del Ministro Picchetto Fratindetta sul Fondo Nazionale per il Reddito Energetico.

Sono stati messi a disposizione 200 milioni di euro che sono stati poi suddivisi tra diverse regioni. Questo permette alle famiglie più fragili da un punto di vista economico di installare questi pannelli fotovoltaici a costo zero. Possono accedervi coloro che hanno un Isee al di sotto dei 15.000 euro (30.000 euro se si hanno 4 figli). Tuttavia il tutto si può ottenere a una condizione.

Ecco come si deve inoltrare la domanda

In poche parole il regolamento prevede che il diretto interessato dovrà garantire tre manutenzioni dell’impianto (terzo, sesto e nono anno) ed è importante rispettare dei requisiti menzionati prima per partecipare ai bandi di ammissione al Reddito Energetico.

Per presentare la domanda bisogna andare sul portale “Reddito energetico nazionale” e cliccare sul servizio “Fotovoltaico” all’interno “Area clienti” del GSE. Se si hanno problemi nella compilazione si possono seguire le direttive su siti specifici. È stata la Puglia che per prima ha investito sugli impianti fotovoltaici e a seguire anche le altre regioni si stanno mobilitando.