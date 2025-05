Conclave della vergogna – Tolgono il bonus spesa, ma finanziano i cardinali: 8.200€ a testa per dormire a Roma | Ecco cosa fa il Governo

Cosa sta accadendo a Roma da quando Papa Francesco è andato via per sempre? C’è chi è indignato per le spese che si stanno affrontando.

Purtroppo il mondo ha dovuto dire addio a Papa Francesco, uno dei più amati di sempre. Alle ore 7:35 del 21 aprile 2025 è andato via a causa di problemi fisici e dopo 5 giorni si sono svolti i funerali. Tantissime persone gli hanno voluto dare l’ultimo saluto, chiaro segno che è entrato nel loro cuore. Prima di morire ha fatto richiesta di essere collocato in una bara di legno, tenendo così fede alla sua indole estremamente utile.

A breve avrà inizio il Conclave dove si riuniranno ben 133 cardinali elettori arrivati nella capitale italiana da ogni angolo del mondo. Fino alla fumata bianca dovranno restare isolati all’interno della Cappella Sistina per garantire la segretezza dei voti.

Quando si otterrà la maggioranza sarà eletto il 267° rappresentante della Cristianità. Molti danno per scontato che verrà eletto il segretario di Papa Francesco, Pietro Parolin, e a seguire Pierbattista Pizzaballa. Tuttavia, trattandosi di supposizioni, non resta che attendere.

Nel frattempo ci si chiede quali sono le spese inerenti a un evento storico così importante. I più curiosi vorrebbero sapere, per esempio, se i cardinali elettori sono giunti a Roma a spese proprie. A tal proposito sul sito fanpage.it sono state riportate delle dichiarazioni di Alberto Melloni, lo storico delle religioni e Professore universitario di Storia del Cristianesimo.

Il Conclave ha inizio, Roma presa d’assalto

Non tutti sanno che Papa Francesco introdusse un taglio economico al punto tale che nel 2021 si percepiva uno stipendio di circa 5.000 euro al mese. Tuttavia furono i prodotti dei tagli economici del 10% togliendo determinati privilegi.

Oltre pochi mesi prima del Giubileo il Papa introdusse un’ulteriore riduzione degli stipendi dei cardinali. Lo scopo era appunto stare più vicino possibile alle esigenze delle classi bisognose. Attualmente com’è la situazione del Vaticano in termini di bilancio economico? La risposta è immediata.

Ecco da dove provengono i soldi della Chiesa

Una buona fonte di guadagno sono senza dubbio i musei della Santa Sede. Infatti tantissime persone vanno ad ammirare le loro bellezze e pagano e biglietto. Per non parlare dell’accesso alla Basilica di San Pietro e del denaro regalato dai turisti. In questo caso viene dato come contributo ad attività benefiche.

Qualcuno si sta anche chiedendo se ci sono degli sponsor durante il periodo del Conclave. La risposta è negativa, in quanto il tutto viene fatto solo perché si è spinti da nobili sentimenti.