“Non ci provare con il mio uomo”: la conduttrice Rai mette le mani sul fidanzato della collega | Beccati in flagrante

“Non ci provare con il mio uomo”, la conduttrice Rai ammonita così dalla collega. I due beccati in teneri atteggiamenti.

Non c’è mai e poi mai pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Da quando nella tarda primavera è stato confermato, per bocca dello stesso interessato, di Fabio Fazio alla Rai dopo la bellezza di 40 anni di collaborazione, il chiacchiericcio è diventato sempre più forte. Inoltre l’uscita di scena di Bianca Berlinguer, approdata oggi a Mediaset, ha lasciato interdetti i più.

Pure Corrado Augias che ha lavorato praticamente lì una vita sta facendo le valigie e ora si teme tantissimo che pure Francesca Fagnani voglia imitarlo. Pino Insegno, che a quanto pare era da vedersi come l’asso piglia tutto a livello di conduzione della stagione televisiva in corso, ha fatto un flop, e pure clamoroso, con il suo Mercante In Fiera.

A causa di ciò pare che sia messa a serio rischio la sua collaborazione a L’Eredità che per tantissimi anni è stata condotta con enorme successo da Flavio Insinna che, dal canto suo, ha giurato fedeltà all’Azienda. Serena Bortone su Rai 3 con il suo nuovo talk non riesce a spiccare il volo e Caterina Balivo con La Volta Buona non ce la fa a battere la concorrenza.

“Non ci provare con il mio uomo”, la conduttrice Rai ammonita dalla collega

Grande soddisfazione però sta dando anche a questo giro Alberto Matano con La Vita In Diretta che straccia letteralmente ogni giorno Pomeriggio Cinque che a partire dal mese di settembre 2023 vede al suo timone Myrta Merlino. La fiction poi ottiene sempre ottimi consensi e ora è stata Anna Valle con Lea e i suoi figli 2 a conquistare tanti cuori.

Fatto sta che ora c’è un’altra super gatta da pelare per i vertici Rai. Si parla del fatto che una nota e amatissima conduttrice abbia avuto la malsana idea di mettere le mani sull’uomo di un’altra. Un’altra che profondamente irritata, se non proprio furiosa, le ha rivolto un fortissimo monito: “Non ci provare con il mio uomo”.

Mara Venier abbraccia Elio Lorenzoni, il delizioso siparietto con Belen

In realtà si tratta di una battuta. La conduttrice in questione è la splendida Mara Venir che ritroviamo ogni domenica al timone del suo storico Domenica In. La sera prima di ospitare nel suo salotto domenicale la divina Belen Rodriguez per un’intervista a cuore aperto che era particolarmente attesa, le due sono andate a cena insieme. Presente anche Elio Lorenzoni, il nuovo compagno della showgirl argentina.

La Zia ha posato per un bello scatto anche con lui. Entrambi sorridevano e lei lo teneva abbracciato da dietro le spalle. Poi l’artista ha anche posato con la stessa Belen che in tenuta casalinga e sportiva è comunque un incanto. Le due sono per la verità molto amiche. Si conoscono da tempo e pare che la Venier le sia stata particolarmente vicina anche negli ultimi tempi.