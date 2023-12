“L’ho baciata in bocca e ho vomitato”: Belen Rodriguez ‘asfaltata’ proprio da lui | Che colpo basso

“L’ho baciata in bocca e ho vomitato”, la divina Belen Rodriguez, asfaltata da lui. Da non credere!

Indubbiamente ci sono milioni e milioni di uomini che pagherebbero cifre astronomiche pur di avere il numero di Belen e di trascorrere del tempo con lei anche solo per un caffè. Figuriamoci poi se parliamo di ricevere da lei un bacio alla francese! Fatto sta che uno che l’ha ottenuto, anziché ritenersi fortunato, si è detto schifato.

Anzi, ha parlato addirittura di vomito. Chiaramente non si è proprio comportato in maniera galante nei confronti in primis di una donna e in secundis di una vera e propria diva. Lei lo è da tempo nel nostro Paese. Non per nulla qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica, diventa subito fonte di vivo interessa per il Gossip.

Di certo lei di spunti ne dona parecchi visto la sua vita privata sentimentale alquanto turbolenta. Ora, dopo l’ennesima fine del suo legame con il marito Stefano De Martino, nonché padre del suo figlio primogenito Santiago, fa coppia fissa con l’affascinante Elio Lorenzoni. I due si conoscono da molti anni e sono stati per tanto tempo solo grandi amici e confidenti.

“L’ho baciata in bocca e ho vomitato”, Belen Rodriguez asfaltata da ieri

Ora non si nascondono più e ciò che prima era solo un pettegolezzo è diventata una dolcissima e romantica realtà. Lei ha preso una nuova casa a Milano, e parliamo di un attico da Mille e Una Notte e se ne è stata svariati giorni in vacanza con lui alle Maldive. In alcuni scatti ha mostrato pure uno strepitoso anello che ha mandato in brodo di giuggiole i fan.

Insomma, la coppia fa davvero sul serio. E lei, che inizialmente appariva a pezzi e visibilmente provata dopo l’addio allo showman campano, ora sta alla grande. Peccato però per quella pesantissima e indelicata dichiarazione: ” L’ho baciata in bocca e ho vomitato”. Chi è stato a pronunciarla?

Cristiano Malgioglio non ha gradito

E’ stato il camaleontico Cristiano Malgioglio, che fino a pochi giorni fa era impegnatissimo nel ruolo di severo e integerrimo giudice di Tale e Quale Show. Con molta probabilità lo ritroveremo in tale veste anche nella seguitissima fase serale di Amici. Fatto sta che l’immenso artista non avrebbe gradito la scelta di Belen di baciarlo sulla bocca, cogliendolo di sorpresa.

” Il fattaccio” sarebbe avvenuto a Quelli che il Calcio molti anni fa ma fa ancora oggi molto parlare di se per le parole pronunciate dal cantante e autore che ci ha regalato canzoni meravigliose che sono entrate di diritto nella Storia della Musica Italiana nel mondo. Fra di esse ricordiamo la splendida L’importante è finire, interpretata dalla divina Mina.